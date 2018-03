CAMARASAL denuncia caso de supuesto espionaje

Lee también

Los dirigentes de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) encontraron un micrófono escondido en las oficinas de su sede central y ahora sospechan que la gremial es objeto de espionaje.Javier Steiner, presidente de la cámara, explicó que el lunes 16 de enero hallaron el micrófono en la oficina de “uno de los altos ejecutivos” o director. No quiso revelar de qué directivo se trata ni qué cargo ocupa.El martes 10 de enero la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) anunció también que habían encontrado un micrófono en sus oficinas. Ese mismo día fueron a la Fiscalía General de la República (FGR) para pedir una investigación por este hecho. Fue a raíz del hallazgo de FUSADES que la Cámara de Comercio decidió hacer una revisión, al parecer, preventiva.Las fotografías muestran que el objeto de la supuesta vigilancia estaba escondido en la pared, conectado a un toma corriente en esas oficinas. “Inmediatamente después del hallazgo se procedió a aislar el área”, explicó el presidente de la gremial. El micrófono es pequeño, de unos 4 centímetros y Steiner considera que es un “aparato de espionaje”.“Nos presentamos hoy (ayer) a la Fiscalía para poner el aviso y que sean ellos los que investiguen el caso y encuentren quiénes pusieron el micrófono; pero aún más importante es el porqué lo pusieron”, agregó el presidente gremial.El titular de la FGR, Douglas Meléndez, confirmó ayer que estaban enterados de estas sospechas por parte de la gremial. “Vamos a verificar la información sobre un nuevo caso de espionaje. Hay una institución que está denunciando que ha encontrado un micrófono, pero aún no tengo más información... Como en todos los casos, se van a seguir todos los procedimientos de recepción de denuncia para luego investigar”.Llevar una demanda o un aviso a la FGR es un derecho que tienen todos los ciudadanos.Por otro lado, el espionaje forma parte de una serie de faltas contra la ley que ya contempla el Código Penal. En el caso del micrófono que hallaron en FUSADES, por ejemplo, los representantes de esa fundación consideraron tres posibles faltas.En este sentido, Miguel Simán, presidente de FUSADES, advirtió que se puede tratar de una práctica establecida. “Esto refleja que es un espionaje sistemático y no se puede minimizar como algunos pretendieron”, comentó Simán.“Ya los magistrados de la Sala de lo Constitucional lo habían venido señalando. El mismo fiscal general de la República (Meléndez) lo ha denunciado y ahora la Cámara de Comercio”, agregó el presidente de FUSADES.Steiner insistió en que como gremial han tratado de ser transparentes. “Aquí no hay secretos. Lo único que hacemos es apoyar a nuestros agremiados para que salgan adelante y promover un mejor país”, dijo el dirigente.Por su parte, Simán comentó algo similar. “No tiene ninguna lógica que se nos pretenda señalar como si escondemos algo y se nos tiene que grabar. no confabulamos nada, más bien aquí defendemos lo que tiene que ver con la democracia, la libertad y la institucionalidad”, enfatizó.Ambos dirigentes relacionaron el hallazgo con la celebración de los 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz. Para Steiner, “resulta paradójico” invitar a una segunda generación de los acuerdos mientras hay prácticas como el presunto espionaje. Para Simán, el espionaje es parte “de una misma guerra, pero es injustificable cuando estamos tratando de vivir en un contexto de institucionalidad democrática”.