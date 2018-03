CAMARASAL reelige a Steiner como presidente

Lee también

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) celebró su asamblea general de socios. En el acto, el empresario Javier Steiner fue reelecto como presidente de la junta directiva de la gremial para el periodo 2017-2018.Steiner asumió el cargo por primera vez en 2016 y, según su informe de gestión, se enfocó, entre otras cosas, en buscar la disminución de trámites que deben realizar las empresas al momento de hacer negocios. “Buscamos disminuir los procesos burocráticos y engorrosos. Trabajamos enfocados en los emprendedores y en las micros y pequeñas empresas (mype)”, expresó el empresario.Además, el presidente de la gremial pidió unión de parte del empresariado nacional. “Hago un llamado a las fuerzas productivas del país para que nos unamos porque como sector productivo nuestro primer compromiso es generar más empleo, invertir, ser competitivos y apostarle a la innovación de nuestros negocios”, añadió.También dijo que el país necesita un Gobierno con un liderazgo claro y que sea abierto a la crítica. “Los empresarios no somos parte del problema de nuestro país, somos parte de la solución. No vamos a dejar de exigirle a los políticos que sean más responsables con el uso de los recursos públicos”, señaló Javier Steiner.Hace unas semanas la gremial denunció en la Fiscalía General de la República (FGR) un presunto caso de espionaje. Dicha denuncia se unió a los casos similares advertidos por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).“Quien quiera saber qué pensamos como gremial, qué criticamos y qué proponemos, pueden acercarse a nosotros. Pero no tienen que acudir a la cobardía de espiarnos”, señaló Steiner en su discurso.Aseguró que la labor del empresariado es mostrarse “optimista” siempre y no permitir que se “hunda” El Salvador. “Asumimos con responsabilidad estos y otros retos que se nos presenten, amparados en la reputación que esta gremial tiene como defensora de los principios de libre empresa y apoyados por nuestros más de 2,300 socios en todo el territorio nacional”, añadió.Por otro lado, Ernesto Simán ocupará el cargo de primer vicepresidente y Henry Anderson lo hará como segundo vicepresidente de la gremial.