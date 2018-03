CASALCO prevé reactivación de los permisosde construcción

Lee también

Los representantes de la industria de la construcción adelantaron que este año las autoridades del Gobierno podrían liberar 140 factibilidades para activar el servicio de agua potable, y que esto impulsará el crecimiento esperado del sector para este año.Ángel Díaz, presidente de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO), indicó que esperan la próxima liberación de 140 factibilidades de agua potable por parte de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Las factibilidades que da esta empresa pública están al inicio del proceso para que un proyecto de vivienda o comercial sea realidad. ANDA tenía congeladas varias factibilidades –en un principio sumaban $500 millones congelados en inversión– porque no podía garantizar el acceso al agua, debido al funcionamiento deficitario de la planta de generación Las Pavas.Con la aprobación de una parte del financiamiento para mejorar la referida planta, esperan que los proyectos que estarán ubicados al poniente de San Salvador (en la colonia Escalón y la zona del distrito San Benito) avancen.Ahí hay tres proyectos que juntos suman $110 millones.Según Díaz, si se cumple esta expectativa, podrían abrir espacio para 32,000 empleos directos en la industria y 100,000 indirectos.Óscar Ortiz, vicepresidente de la República, dijo que el mandatario Salvador Sánchez dará más detalles dentro de unas semanas.Estas declaraciones ocurrieron durante el inicio simbólico de las obras para edificar el proyecto de apartamentos Florida Sky, un proyecto de Grupo Algasa.Hérbert Alvarado, presidente del grupo empresarial, anunció que incluso antes que los edificios de apartamentos estén construidos el 85 % de estas viviendas están reservadas. Dicho en otras palabras, cinco pisos de la primera torre –de tres que completan el proyecto– ya están apartados por los interesados y solo queda libre el primer piso.Florida Sky está en el municipio de Nuevo Cuscatlán, La Libertad, y es complementario con las residencias en la urbanización La Florida. El financiamiento que permitió su ejecución lo aprobó el Banco Industrial, explicó Algasa.En el evento, Alvarado pidió al Gobierno que trabaje para reducir la complicación en los trámites que exigen a los empresarios de la construcción. “Eso no solo es costo para nosotros, sino que también limita el desarrollo de un municipio y de un país”, comentó.El presidente del grupo desarrollador estima que tardaron entre tres y cinco años en cumplir las exigencias de las iniciativas de vivienda.El presidente de CASALCO manifestó que hay optimismo por el trabajo con una entidad como el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), dedicado a la agilización administrativa. Pero el problema, recalcó Díaz, es que las partes involucradas no logran ponerse de acuerdo. “Cada quien está atrincherado”, lamentó.Entre La Florida y Florida Sky son casi $80 millones puestos en marcha. La primera fue la inversión conjunta con los propietarios de las residencias por $70 millones; mientras que en Florida Sky son $6 millones por el proyecto.“Hemos hecho un colector, el más grande en Centroamérica y un sistema de aguas lluvias”, comentó Alvarado.El colector es un sistema de autoabastecimiento de agua. Cada vivienda tendrá su propia máquina para tratar aguas negras y para reutilizar el agua de lluvia.El tratamiento del agua en Florida Sky permitirá que el fluido llegue limpio al río, “como sino existiera el proyecto”, adelantó el presidente de Algasa.Alvarado además adelantó que su próximo proyecto estará enfocado en facilitar el traslado de los usuarios a su puesto de trabajo, siempre en Nuevo Cuscatlán.