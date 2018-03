CEL tiene que pagar $72.8 millones a sus acreedores

Lee también

Este año la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) tendrá que desembolsar $72.8 millones a sus acreedores, más $14.2 millones para salarios de sus empleados. Además, debe pagar el subsidio a la energía de los hogares, que no fue incluido en su plan de gastos con exactitud.El plan de gastos para 2017 tiene el detalle de todas las obligaciones de CEL. Así, de los $72.8 millones, $28.9 corresponden a préstamos entre sus empresas; la mayoría, con la empresa transmisora ETESAL. Los otros acreedores son INE y EPR. Las primeras dos son subsidiarias de la misma CEL, mientras que EPR es la propietaria de la red centroamericana.El grueso de la deuda de la autónoma es con bancos internacionales. La CEL tiene vigentes nueve préstamos; tres son con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), dos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dos más con el banco alemán KFW y otros dos con OECF, un fondo de cooperación de Japón. En total se pagarán $43.8 millones a estas entidades, de los cuales, $9.2 millones serán en concepto de intereses.Para 2016, la CEL planificó $95.8 millones para el pago de deudas; sin embargo, el acreedor más grande ese año era la subsidiaria INE, con $69.2 millones. Para afrontar sus obligaciones, la CEL cuenta con sus ganancias empresariales, que para este año se espera que sean de $165.55 millones. Los ingresos previstos son $195.86 millones y al restar costos de $30.3 millones, quedan las ganancias.No obstante, la empresa pública tiene más gastos, como las inversiones en fuentes renovables de energía y el salario de sus trabajadores. En el presupuesto se consignaron 641 plazas, que costarán $14.27 millones. De ese total, el 37 % ($5.3 millones) irá para 133 personas que ganan más de $2,301 mensuales.En 2016, la autónoma planificó gastar $12.2 millones para pagar a 569 personas, lo que significa un incremento de 72 plazas. El año pasado, las personas que ganan más de $2,301 eran 103 y la autónoma presupuestó $4.14 millones para pagarles. Para 2017, se aumentan 30 plazas en este segmento salarial, lo que implica gastar $1.18 millones más.El gasto que no se incluyó es el pago del subsidio a la energía eléctrica, para el que solo se ha dejado un monto simbólico de $100. La empresa pública dice no tener la capacidad de financiar el programa.