CEO de Huawei dice que la educación es clave para el desarrollo de A. L.

El fundador y CEO de Huawei, Ren Zhengfei, ha tenido un rol comunicacional especialmente activo en los últimos días. En el marco de su primera ronda de entrevistas con medios latinoamericanos, el líder de la compañía se refirió a la importancia que le adjudica a la educación como factor de movilidad y desarrollo, en todos sus niveles.

Según el ejecutivo de la multinacional, "las nuevas tecnologías están acortando a un ritmo muy acelerado la distancia entre los países en términos del nivel de desarrollo. Lo que queda pendiente es la mejora de la educación básica, la primaria y la secundaria, para elevar el nivel intelectual de los ciudadanos. Además, se debe apostar fuerte por la formación profesional para que los futuros profesionales estén a la altura de una nueva sociedad".

De igual manera, el máximo líder de Huawei aseguró que con los avances de la inteligencia artificial, que por cierto traerá riqueza y desarrollo, también se piensa que puede aumentar el desempleo, por lo mismo. "Los países deben priorizar la educación básica para preparar mejor a sus ciudadanos y apostar por formación profesional para que tengan habilidades laborales", indicó.

En una entrevista previa con un medio español, Ren Zhengfei ya había señalado que "la cultura, la filosofía y la educación son los que le dan alma al hardware".

También, había afirmado que incluso China debe apostar fuerte por la educación, ya que "si no partimos de la educación básica en zonas rurales, si no trabajamos paso a paso con la educación básica, no hay forma de que nuestro país pueda mantenerse competitivo en el mundo. Cuando los niños de hoy tengan su doctorado o su maestría en 20 o 30 años, lucharán en nuevas áreas de innovación para el futuro y el destino del país. Eso será un futuro brillante".

Aprovechar la riqueza

En otro aspecto, Ren Zhengfei señaló que el desarrollo ya no tiene que ver tanto con la ubicación geográfica, ya que las redes de telecomunicaciones, incluida el 5G, se desarrollan simultáneamente en el mundo, lo que incrementará la velocidad del intercambio de información, por lo que los países de Latinoamérica pueden subirse al carro del desarrollo y aprovechar las nuevas tecnologías.