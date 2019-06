CEPA niega acceso a informes sobre dinero que ingresó a su fundación

En abril de 2015, la junta directiva de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) autorizó tomar $60,000 de los fondos de esa empresa pública para constituir una fundación. La justificación para avalar dicho acuerdo era que esta fundación se encargaría de ejecutar proyectos de "interés social en las comunidades asentadas cerca de las empresas de CEPA", según consta en el acta 2718.

Durante los cuatro años que lleva operando la fundación, CEPA ha negado el acceso a los informes sobre cómo ha utilizado el dinero que ha ingresado a esta, ya sea en aportes hechos por la autónoma o por donativos, pese a que en 2017 el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) determinó que esta información es pública.

Tras asumir la administración de CEPA, en junio de 2014, Nelson Vanegas, expresidente, y Emérito Velásquez, actual gerente general, junto a las gerencias legal y financiera, solicitaron un estudio sobre las opciones legales para crear la Fundación de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (FUNDACEPA).

La respuesta llegó dos meses después, cuando se les informó que CEPA podía ser fundadora única o sumar a otros miembros, de acuerdo con el acta 2664, en la que se resume la presentación hecha a la junta directiva, que autorizó iniciar con las gestiones.

La directiva se basó en el artículo 30 del reglamento de su ley orgánica para justificar su decisión. "La junta directiva podrá acordar erogaciones que sean necesarias para la enseñanza, promoción de deportes, recreaciones, establecimiento y mantenimiento de bibliotecas y demás programas de ayuda a la comunidad y a los empleados y trabajadores de la comisión, incluyendo sus familiares", dice el texto en mención.

“Quedó demostrado que la CEPA destinó recursos públicos a la FUNDACEPA, hecho que convierte a esta en un ente obligado a la LAIP y por ende tiene que rendir cuentas respecto a la administración y ejecución de dichos fondos”.

Resolución NUE ACUM 3 y 4, del IAIP

Al autorizar la constitución de su fundación, la junta directiva de CEPA también aprobó que la mayor parte de sus miembros (de esa época) pasaran, de forma automática, a integrar la junta directiva de la FUNDACEPA. Fue así que se nombró a Nelson Vanegas como presidente de FUNDACEPA y a Emérito Velásquez como tesorero.

Nelson García, exviceministro de Transporte, quedó en el cargo de vicepresidente, y Ricardo Ballesteros en el de secretario. Ballesteros también comparte cargos con Vanegas y Velásquez en la junta directiva de la Asociación Salvadoreña de Empresarios de Transporte de Carga (ASETCA).

Como vocales de FUNDACEPA fueron designados Jaime Parada, actual gerente del Aeropuerto Internacional Monseñor Romero; Juan Antonio Calderón, Roberto Solórzano, exviceministro de Hacienda; Francisco Lazo, Filadelfo Baires y Alfonzo Goitia Arze.

El 8 de mayo de 2015, Vanegas presentó los estatutos de la FUNDACEPA ante un notario y el 12 de ese mismo mes solicitó su aprobación e inscripción en el registro de asociaciones y fundaciones que lleva el Ministerio de Gobernación.

Un mes después obtuvo una resolución. El exministro de Gobernación Arístides Valencia declaró como legalmente establecida a la FUNDACEPA el 22 de junio de 2015, según una copia del expediente, al que LA PRENSA GRÁFICA accedió por medio de una solicitud de acceso a información pública.

De esta manera quedaron aprobados los estatutos de la fundación, al tiempo que esta quedó inscrita en el referido registro, según el Decreto Ejecutivo n.º 001.

De acuerdo con sus estatutos, la fundación de CEPA tiene como uno de sus fines "generar impacto en la calidad de vida de las comunidades y de los territorios cercanos a las empresas a cargo de CEPA (...) a través de proyectos de responsabilidad social empresarial"; así como "contribuir en la mejora de la educación, salud, y servicios básicos en comunidades y sectores cercanos a las empresas a cargo de CEPA".

En dichos estatutos quedó establecido que la junta directiva de la FUNDACEPA era la encargada de fijar las políticas sobre el uso de fondos para cumplir estos "fines". El decreto se publicó en el Diario Oficial el 3 de julio de 2015.

En 2016, LA PRENSA GRÁFICA solicitó información sobre el manejo de la FUNDACEPA, lo que incluía copia de las actas de las reuniones de la junta directiva de CEPA, sus presupuestos para 2015 y 2016, copia de los estados financieros generados hasta esa fecha, nómina de empleados y copia de las políticas para el uso de los fondos que administra la fundación.

La respuesta del gerente general de CEPA, Emérito Velásquez, fue que la FUNDACEPA no estaba obligada a entregar esta información, puesto que no encajaba con el artículo 7 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). "La FUNDACEPA ha sido creada dentro del marco normativo regulado en la Ley de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro (...) por lo que consecuentemente es posible afirmar que esta entidad es de naturaleza privada y no pública", según la resolución UAIP 228/2016.

Sin embargo, en 2016 el mismo Velásquez asignó el vehículo placas N-7633 de la CEPA para que fuera utilizado por FUNDACEPA.

El caso fue analizado en 2017 por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), tras la presentación de un recurso de apelación.

Entre otras cosas, los abogados de la autónoma alegaron que no existía un vínculo entre esta y la FUNDACEPA, que esta última era una persona jurídica distinta a CEPA, y que si bien los $60,000 que aportó para el patrimonio eran fondos públicos "al momento de ser aportados dejaban de serlo por pasar a una entidad privada".

El IAIP determinó que al recibir la FUNDACEPA $60,000 de fondos públicos como aporte inicial esto la convierte en "un sujeto obligado por la LAIP" y que por ende "tiene el deber de rendir cuentas al respecto a la administración y ejecución de dichos fondos o información pública que maneja". Además, estableció que las actividades que realiza la fundación son objeto de la LAIP por la asignación de los recursos públicos que le fueron aportados.

Por todo lo anterior, el IAIP ordenó a CEPA, el 13 de junio de 2017, entregar la información solicitada sobre la FUNDACEPA en los cincos días hábiles siguientes a la notificación.

La autónoma, sin embargo, ha incumplido la orden del instituto, y sigue sin proporcionar la información sobre el manejo de los fondos de la fundación, pese a que en sus estatutos dejó establecido que esta se iba orientar por principios como "la transparencia y la ética".

El pasado 9 de abril el IAIP ordenó a la CEPA que remita el informe de cumplimiento de lo que ordenó en 2017 respecto a la FUNDACEPA, caso contrario la institución determinará "las acciones respectivas".