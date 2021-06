CEPA prevé concesionar en 2022 puerto de La Unión

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) presentó el cronograma de la nueva licitación del puerto de La Unión Centroamericana. Según este calendario, la empresa estatal prevé firmar el contrato de concesión en julio de 2022.

La construcción del puerto de La Unión concluyó a finales de 2008, y se inauguró en 2009. A la fecha ARENA, FMLN y Nuevas Ideas lo han administrado, con una operación mínima.

Cada año, CEPA desembolsa alrededor de $10 millones para el pago del préstamo con el que se construyó, más los gastos de mantenimiento y de planilla. El puerto le cuesta al Estado más de $200 millones.

Federico Anliker, presidente de CEPA, dijo ayer a diputados de la comisión de economía del parlamento que contratarán a un experto internacional en desarrollo portuario, a un experto legal en estructuración de desarrollo portuario y otro especialista en concesiones portuarias para este nuevo proceso.

Según CEPA, entre septiembre y noviembre de este año se van a elaborar y aprobar las bases de licitación y el proyecto de contrato, y se hará la promoción del proyecto en una gira o "roadshow".

La convocatoria pública internacional se realizará en diciembre de este año. Entre enero y abril de 2022, se recibirán y evaluarán las ofertas. En mayo de 2022, se ha programado enviar el proyecto a la Asamblea Legislativa para su aprobación, así como la no objeción de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).

"El JICA tiene que dar la no objeción de quién vaya a agarrar el puerto. A mí en lo personal no me parece eso, porque es un tema muy soberano de nuestro país, pero así está. Se va a respetar", manifestó Anliker a los diputados. Entre junio y julio de 2022, se espera la firma del contrato de concesión.

Uno de los problemas que enfrenta el canal de acceso del puerto de La Unión es el azolvamiento, es decir la acumulación de sedimentos. Según Anliker, se va a evaluar de nuevo quién realizará el dragado en el canal, si será el Estado o el concesionario "porque estamos hablando de millones de dólares, y que hay hacerlo continuo".

El azolvamiento ha dejado el canal de acceso a 6 metros, según dijo Anliker. El canal del puerto fue dragado a -14 metros (m) con la idea de atraer a buques de gran tamaño. La profundidad media del canal interior oscilaba en 2014 entre -10 y -11 m, y en el tramo menos profundo -7.3 m.

El problema de dragar, según Anliker "no es sacar la arena, sino adónde se va a depositar", por lo que se están evaluando sitios a donde poder ir a dejar estos sedimentos, "sin afectar la fauna marina".

En la ley de concesión del puerto, aprobada en el 2011, quedó establecido que el Estado asumiría ese costo, para hacer más atractivo el proyecto para las empresas interesadas. El azolve del canal fue uno de los temas que causó incertidumbre entre las empresas que se precalificaron para licitar por el puerto en la administración de Sánchez Cerén.