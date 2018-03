CEPA: puerto de Honduras en el golfo “no es factible”

Lee también

La construcción de un megapuerto hondureño en el área de influencia del Puerto de La Unión Centroamericana no le quita el sueño a la actual administración de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). Nelson Vanegas, presidente de la empresa estatal, puso en duda el desarrollo de un proyecto de este tipo en aguas del golfo de Fonseca.“Hay muchas iniciativas, somos parte de una comisión trinacional del golfo de Fonseca y cada quien está desarrollando sus proyectos, eso no quiere decir que se realicen. Creo que todos están apostándole a que el golfo de Fonseca sea un área de productividad no solo para carga sino también turística”, aseveró Vanegas al ser consultado ayer el proyecto.“El puerto de San Lorenzo tuvo un problema con un barco, que probablemente nosotros vamos a tener que atender. El barco encalló en el puerto de San Lorenzo lo que hace no viable la utilización de los puertos en Honduras, que creo yo que también es importante que se sepa”, agregó Vanegas. El puerto de San Lorenzo está ubicado en la Boca de Henecán, en el golfo de Fonseca. En Amapala hay un muelle que aún no registra movimiento de carga.Esta semana se conoció que el Gobierno de Honduras está próximo a recibir el estudio de factibilidad para la construcción de un megapuerto en Amapala, isla del Tigre, en el golfo de Fonseca, según una publicación del periódico La Prensa de ese país.La idea tomó fuerza hace tres años, y desde entonces Honduras lo ha mencionado en diversas ocasiones como una de sus apuestas en infraestructura.De acuerdo con lo publicado por La Prensa de Honduras, entre las ventajas de la isla del Tigre es que esta cuenta con un “calado natural de entre 30 y 40 metros” por lo que podría atraer a barcos de gran tamaño, como los que ahora circulan por el Canal de Panamá, que recientemente fue ampliado.La propuesta de desarrollo del puerto de La Unión pasa por convertirlo en una terminal de transbordo de mercancías, capaz de atraer parte de la carga en contenedores que generan Honduras y Nicaragua.La construcción de otro puerto en el golfo de Fonseca representaría una competencia directa para el puerto de La Unión y complicaría la posibilidad de que este sea el único imán para la carga de los países vecinos.Óscar Ortiz, vicepresidente de la república y comisionado para la Inversión, aseguró que la formulación de un proyecto de ley para crear una zona de desarrollo económico especial ha avanzando, aunque no brindó pormenores de lo qué específicamente planea hacer el Gobierno en el área cercana al puerto de La Unión. Únicamente dijo que la idea es atraer inversiones “de gran calado”.CEPA, por su parte, ha hablado de la posibilidad de hacer crear una ley de concesión para entregar la infraestructura en la modalidad de servicios portuarios.CEPA no pudo concesionar el puerto de La Unión en 2015. Ese año se cerró una licitación sin que ninguna empresa hiciera una oferta.Desde ese año está pendiente la definición sobre qué pasara con la infraestructura que cuesta arriba de los $200 millones al país y que opera con pérdidas.El puerto de La Unión fue la apuesta que surgió hace algunos años para impulsar el desarrollo de la zona oriental del país.El Salvador, además, quiso que este se pudiera conectar con el puerto Cortés de Honduras por medio de una carretera, lo que se llamó canal seco. El vecino país ahora busca tener su propio puerto de gran calado en el Pacífico y que este se una directamente con el puerto Cortés por medio de un corredor logístico.El puerto Cortés fue concesionado a una empresa internacional con experiencia en más de una veintena de países. Bajo la administración de la Operadora Portuaria Centroamericana, esta terminal ha aumentado su manejo de carga y mejorado en los tiempos de entrada y salida de mercancías.El plan es ampliar las instalaciones del muelle para contenedores e instalar varias grúas pospanamax.