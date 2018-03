CIADI incluye intereses en pago de Oceana a ES

Lee también

La empresa minera Oceana Gold, que compró a Pacific Rim, deberá pagar de inmediato al Estado de El Salvador los $8 millones más los intereses derivados del arbitraje que protagonizaron las partes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, por sus siglas en inglés), según informó la Fiscalía General de la República (FGR) por medio de un comunicado.El tribunal internacional ordenó ayer a la empresa minera pagar tanto intereses como el monto de $8 millones por los costos procesales en que incurrió el país por el proceso, de acuerdo con la FGR. La notificación fue recibida ayer por el despacho Foley Hoag LLP, el cual representó a El Salvador.En octubre de 2016, El Salvador ganó un millonario litigio abierto por la empresa minera Pacific Rim, que demandó al país por negarle permisos de explotación minera en territorio salvadoreño.Si la empresa no procede con el pago, la deuda podría subir en un rango del 2 % al 5 % mensual, con base en lo adeudado, indicó la FGR.Pacific Rim, empresa de capital canadiense, fue comprada en 2013 por la australiana Oceana Gold, la que decidió continuar con la demanda contra El Salvador ante el CIADI. “Ahora, Oceana Gold no tiene ninguna excusa para no pagarle al Estado de El Salvador, pues la decisión fue tomada unánimemente por el CIADI. Todo esto ha sido gracias a la insistencia y esfuerzo de la Fiscalía salvadoreña, quien de sus propios recursos puso el dinero para interponer esta nueva demanda, pues soy testigo que se le ha solicitado el dinero al Ministerio de Hacienda y no se obtuvo respuesta, a pesar de que el dinero va al Estado, no a la Fiscalía”, explicó Luis Parada, abogado que representó a El Salvador ante el tribunal internacional, citado en el comunicado de la FGR.La minera reclamó que en 2002, durante la presidencia de Francisco Flores, se le otorgaron permisos de exploración para buscar oro en territorio salvadoreño, pero estos le fueron revocados en 2006 y luego se les negaron los permisos necesarios para comenzar a explotar la mina El Dorado, donde habían encontrado una veta del metal precioso.En un principio, Pacific Rim reclamaba la devolución de los $77 millones que invirtió en explorar terreno salvadoreño en busca de oro. Durante el proceso, la demanda se elevó a $314 millones y finalmente se había llegado a un reclamo por $250 millones, explicó hace unos meses Parada.