CIFACIL discute alternativas por trabajos en carretera al puerto

La Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio (CIFACIL) ha sostenido reuniones con el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) para buscar que los trabajos de ampliación del tramo de la carretera al puerto de La Libertad, entre el puente El Trébol y el redondel Utila, afecten lo menos posible la actividad económica de las empresas instaladas en ese sector.La propuesta del Viceministerio de Transporte (VMT) es prohibir el tránsito de vehículos de carga de más de 10 toneladas por la zona, entre otras restricciones, según un borrador de la disposición a la que LA PRENSA GRÁFICA tuvo acceso.Carmen Aída de Meardi, presidenta ejecutiva de CIFACIL, dijo que ha habido buena disposición del VMT en las reuniones para “no entorpecer la actividad para el transporte de carga mayor a 10 toneladas”.“Esperamos llegar a un entendimiento razonable para todo”, apuntó De Meardi. El sector empresarial trabaja en una propuesta para el VMT.Con respecto a la prohibición total para el transporte pesado arriba de las 10 toneladas que iniciaría a partir del lunes 13 de febrero, el director de Transporte de Carga del VMT, Óscar Rodríguez, expresó que algunas empresas del sector tendrían complicaciones: “Hay algunas empresas que sí nos están manifestando problema a raíz de que el tipo de producto que ellos trasladan requiere de ese tipo de transporte. Estamos hablando no hasta 15 toneladas, sino que estamos hablando arriba de 20 toneladas”.Estima que entre 75 y 100 unidades pesadas descargan en las empresas del tramo de la carretera que interviene FOVIAL. “En el ánimo también de no obstaculizar de manera total la actividad comercial en la zona, estamos viendo cómo se atiende a las empresas de la zona, de manera de llegar a acuerdos y buscar algunas excepciones, alguna medida que permita que ellos tampoco interrumpan su actividad”, sostuvo.Aunque son de la idea de mantener la restricción de vehículos de hasta 10 toneladas, pues estos podrían hacer maniobras sin mayor complicación, que no es el caso de rastras más grandes.“Hay actividades como esta que se está realizando enfrente del VMT (ampliación del carril); hay otras actividades que se van a realizar en esos tramos que no se están interviniendo por parte de FOVIAL, como es remoción de postes, que es una buena cantidad, y de vallas, la pasarela. O sea, aunque el FOVIAL no intervenga de manera directa, sí va a haber intervención y por eso estamos planteando la restricción para todo el tramo”, agregó.