CIFACIL teme un desabastecimiento por fallas en las aduanas de C. A.

Los problemas de interconexión entre los sistemas informáticos de las aduanas de Centroamérica se mantienen a 10 días de la implementación de la Declaración Única Centroamericana (DUCA), por lo que la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio (CIFACIL) advirtió ayer sobre in posible desabastecimiento de los insumos que requieren las empresas para producir y exportar.

"Queremos expresar nuestra alarma porque denota que no hay sentido de urgencia para solventar los graves problemas que la implementación de la DUCA ha generado en las operaciones de comercio exterior de las empresas a nivel nacional y regional. A punto de llegar ya a los límites de inventario de exportación e importación", dijo Carmen Aída de Meardi, presidenta ejecutiva de CIFACIL.

Las autoridades centroamericanas echaron a andar la nueva modalidad de declaración el pasado 7 de mayo. Desde ese día, las gremiales salvadoreñas han reportado múltiples problemas a la hora de transmitir la información en línea para completar las operaciones de comercio.

Ayer, De Meardi resaltó que empresas que antes realizaban entre 35 y 40 FAUCA (Formulario Aduanero Único Centroamericano) por día, ahora con "suerte" han podido elaborar seis DUCA al día. Adicional a los problemas de lentitud y errores que presenta la plataforma del DUCA, también se reportan fallas en el sistema informático conocido como Sinudea World, que opera la aduana salvadoreña, y en su conectividad con el Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), que opera el Banco Central de Reserva (BCR).

"Consideramos que la situación regional y nacional, en lugar de irse solventando, se van incrementando y acumulando otras fallas que han agravado más las operaciones que no han logrado ni siquiera su ingreso al sistema informático nacional", lamentó la presidenta ejecutiva de CIFACIL.

Ante las fallas reportadas, las autoridades pusieron en marcha un plan de contingencia regional, el cual fue calificado por CIFACIL como "pésimo" porque al completar un formulario de la DUCA-F en Guatemala, no se logra obtener la información de enlace con el sistema de la aduana salvadoreña, y por tanto, no aparece la DUCA generada en la plataforma local de la Dirección General de Aduanas (DGA), según ejemplificaron.

"Lo anterior ha llevado a muchas empresas a niveles de alto riesgo al punto de estar llegando al límite de bastecimiento tanto en bodega para atender a los clientes y consumidores", anotó De Maerdi.

Para CIFACIL, toda la implementación de la DUCA a nivel regional es responsabilidad de entidades como la SIECA, aduanas y ventanillas únicas de comercio, por lo que no vale desvincularse del problema.

La intergremial afirmó que el sistema se puso en marcha sin antes realizar pruebas, cuando los estándares indican que se deben realizan al menos 10 cuando se va a dar un cambio de sistema informático.

El director de aduanas de El Salvador, Armando Flores, ha dicho en varias entrevistas a medios locales que el proyecto de la DUCA no es de su institución sino de la SIECA y que la decisión de implementarlo el 7 de mayo la tomó el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), pese a que se les advirtió que se debía esperar. En contraste, la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, declaró que en todo el proceso participaron los equipos técnicos y delegados de las aduanas.

La petición de CIFACIL a las autoridades es que se instale a nivel regional de forma paralela el viejo sistema mientras se resuelven los fallos y que se refuerce con personal capacitado los puestos fronterizos, y que no se cobren multas por rectificaciones ni cobros adicionales por horas extras en el puerto de Acajutla y en las zonas francas.

"De nada sirve que se implemente la contingencia en El Salvador si esa no es reconocida por los países de destino de nuestra carga", resaltó Eduardo Cáder, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).

Ayer se desarrolló una reunión virtual del COMIECO con la participación de representantes de las aduanas. Una de las instrucciones emanadas de la reunión es que se "facilite el llenado de manera informática de la DUCA-T y así atender las preocupaciones del sector transportista".

Los empresarios del transporte de carga han pedido simplificar el formulario de la DUCA-T, que se usa para la mercancía en tránsito, porque son muchos los campos a llenar con información.

Las pérdidas económicas generadas a la fecha son cuantiosas, según CIFACIL. Una empresa reportó ayer que había más de 400 contenedores detenidos en la frontera de Anguiatú.

"La pérdida de competitividad es increíble y no se puede dimensionar, de momento, los impactos que va a tener este problema", observó Patricia Figueroa, directora ejecutiva de CAMTEX.

ASTIC, una de las gremiales de transporte de carga del país, dijo que no iba a mover sus camiones a manera de protesta por los retrasos en fronteras.

Por su parte, el presidente de la ASI, Eduardo Cáder, reiteró que el sistema no debió ser implementado si no se habían hecho las pruebas suficientes. Aunque reconoció que algunas empresas no capacitaron a su personal. Entre los sectores afectados están el farmacéutico, la industria plástica, y papel y cartón.