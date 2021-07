COEXPORT sugiere derogación del “bitcóin” por no ser viable

El presidente de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Marvin Melgar, dijo ayer en una entrevista televisiva que a pesar de la recuperación del sector exportador, la incertidumbre que genera la próxima implementación del bitcóin como moneda de curso legal es grande en los diferentes sectores productivos.

"Aún no tenemos claridad de los beneficios que va a recibir la población con la implementación de la Ley Bitcóin, desconocemos sobre la elaboración de procedimientos y normativas y esperamos que participen los sectores productivos en la elaboración de ellos. Dado el tiempo que tenemos proponemos que se desfase la aplicación y que si es posible se considere la derogatoria por no ser viable, para el caso de exportaciones e importaciones seguiremos transando, comprando y vendiendo en dólares", dijo Melgar.

Lamentó que hay temas políticos que generan incertidumbre como la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los hechos del 1.º de mayo en que la nueva Asamblea Legislativa —liderada por el Partido Nuevas Ideas— destituyó a jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General y las posteriores declaraciones de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris

"Generamos sinsabor hacia los mercados a donde nosotros exportamos", aseguró Melgar.

Aclaró que la gremial no es que se oponga al uso del bitcóin, pero así como la reciente encuesta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) realizada a empresarios y la posterior encuesta de la Universidad Francisco Gavidia que se realizó en la población, está claro que los salvadoreños no están de acuerdo con su implementación (85 % de los encuestados).

"No podemos emitir un juicio, no sabemos a ciencia cierta cómo se va a aplicar, no sabemos si será beneficioso o no, no tenemos esa experiencia y no estamos aprendiendo de nadie porque normalmente uno toma ideas que vienen de alguien que ya lo ha hecho pero eso nos crea incertidumbre", dijo Silvia Cuéllar, directora ejecutiva de COEXPORT.

Día D

Aún sin reglamentos, el gobierno pretende implementar la Ley Bitcóin a inicios de septiembre, a pesar de los riesgos señalados por importantes expertos en economía, nacionales y extranjeros, e incluso del mismo Fondo Monetario Internacional (FMI).