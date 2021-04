CORSAIN vende hoy acciones del ingenio Jiboa

El ente se prepara para vender 697,504 acciones a un precio de $10, por debajo de los $18.30 que costaban en 2017, fecha del último proceso.

La Corporación Salvadoreña de Inversiones (CORSAIN) venderá hoy 697,504 acciones que posee en el ingenio Jiboa. El valor nominal de cada acción es de $10, un 45 % menos de los $18.30 que se fijó para la venta de estos títulos en septiembre de 2017, la última vez que se realizó un proceso similar.

En el proceso tienen derecho preferente los accionistas privados del ingenio, en proporción a la propiedad accionaria que ya poseen en la sociedad Ingenio Central Azucarero Jiboa S.A. de C.V, indica uno de los avisos publicados por la autónoma.

En 2017, CORSAIN sacó a la venta acciones de cuatro ingenios, incluyendo el Jiboa. El precio de la acción por este ingenio era la más cara de todas: $18.30. La operación contemplaba la venta de 708,449 acciones del ingenio Jiboa.

La operación fue autorizada tras una reforma a la ley de privatización de los ingenios azucareros por parte de la Asamblea Legislativa. Con los ingresos que se esperaban recaudar ($23 millones) se pagarían gastos relacionados con las pensiones.

LA PRENSA GRÁFICA solicitó a CORSAIN detalles sobre la venta convocada para hoy, pero al cierre de la nota no se había obtenido respuesta.

En 1994, se aprobó la Ley de Privatización de Ingenios y Plantas de Alcohol para transferir la propiedad de los ingenios de CORSAIN y del extinto Instituto Nacional del Azúcar (INAZUCAR) a manos privadas. El Estado buscó deshacerse de sus acciones, pero no lo logró totalmente.

Como parte del proceso, los ingenios de CORSAIN y el INAZUCAR fueron transferidos a sociedades anónimas. Luego, CORSAIN procedería a la venta de las acciones. Según el artículo 8 de la ley de privatización, los trabajadores de los ingenios pueden acceder a un 15 % del total de las acciones y a un 55 % los productores de caña. La misma CORSAIN concedió lo créditos para adquirir las acciones.

Antes de la privatización, en 1993, el Jiboa producía el 20 % de la azúcar nacional, y era el que estaba en mejores condiciones, de acuerdo con un documento de FUNDE, en la zafra 2020/21 la participación es de 14.4%.

Una fuente del sector productor, que pidió no ser identificada, considera que el precio "se diluyó por un aumento de las acciones" (tenían 1.8 millones y las aumentaron a 2.4 millones de unidades). Otro inconveniente, según dijo, es que "no se reparten utilidades, sino que solo se capitalizan", por lo que los productores no han obtenido ingresos para honrar su deuda con CORSAIN ni aportar cuando se aumentó el capital.

"La deuda con CORSAIN se fue haciendo impagable. Cuando dijeron que las acciones se podían dar en pago, la gente corrió a darlas en pago", añadió. "CORSAIN no aportó y se quedó con el mismo número de acciones, se tragaron la dilución del precio", planteó.