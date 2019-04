Cada vez hay más que saben apreciar una buena taza de café"

Federico Bolaños ve con entusiasmo cómo el café especial se ha abierto espacio en los salvadoreños. Se dedica a entrenar baristas. En 2011 logró con Alejandro Méndez uno de sus sueños: un campeón originario de un país productor. Este año llegó a la cima con la segunda mujer campeona en 20 años de la competencia.

¿Crece el gusto del café especial en el país?

Definitivamente ha ido en un aumento. Desde 2005 para acá ha sido un crecimiento constante y emociona mucho, porque cada vez hay más consumidores que saben apreciar una buena taza de café y que saben diferenciar la calidad. Eso es lo que el café de especialidad causa en los consumidores. Probás una taza y te hace revalorizar lo que el café puede ser y eso ha hecho que muchos consumidores se sumen a ver el café como un producto de alto nivel culinario.

¿Esto se debe a que hay una mayor oferta de cafeterías que hace un par de décadas?

Más que cantidad es un tema de calidad, porque de nada sirve que hayan cientos si todos sirven una mala taza de café. Lo que ha habido es un movimiento de hacer una mejor taza de café. Hay más, pero hay más que hacen las cosas mejor y esa es la clave, porque de nada sirve tener una cadena que tiene cien tiendas de café si lo que sirve no es de buena calidad.

Entonces, ¿son los postres o el café lo que llama al consumidor?

Una cosa siempre va amarrada a la otra. Lo que ha cambiado es que ahora la gente va en búsqueda de una buena taza de café y como agregado lo acompañan con un postre. La razón de ir se ha vuelto el café, ya no es el postre; el postre se ha vuelto el complemento.

¿Cómo inició su carrera como entrenador de baristas?

Ese proceso lo aprendí hace muchos años cuando iniciamos una cafetería, porque ni existía la profesión de barista en el país. No es que no existieran personas que prepararan café; sí las había, pero no eran profesionales. Comprendimos que la clave es que si tú quieres tener un buen restaurante, necesitas un chef. (....) Mi esposa Lily me acompañó desde el inicio, entre los dos hicimos un programa de entrenamiento para los chicos de ese entonces.

¿Qué significó llegar a la cima con Alejandro Méndez, primer campeón mundial salvadoreño?

Se volvió el sueño más grande de mi vida ganar un campeonato mundial con uno de los baristas que yo estaba entrenando y surgió: conocí una persona muy especial que supo dejarse orientar y fue muy abierta. Hicimos una amistad muy linda y muy importante y pude, con él, llevar a cabo ese sueño en 2011 e hicimos el primer campeón mundial de barismo de un país productor de café, porque irónicamente los países productores hacen buen café, pero no saben necesariamente preparar. Son los países consumidores los que generalmente destacaban porque son los que tenían los baristas más capacitados. Eso se cambió en 2011 cuando Alejandro Méndez ganó el campeonato mundial.

¿Qué retos quedan por delante?

Me llama la atención encontrar un productor de café y hacerlo barista campeón mundial, porque cada vez se está acortando la distancia que hay entre el productor y el barista. Antes eran dos cosas tan separadas, que el productor solo era productor y el barista solo era barista. A medida que la industria ha ido evolucionando, cada vez los productores entienden más la importancia que tiene cómo preparar la taza de café, cómo tostar su café, montan laboratorios y ya no es un tema ajeno para los productores, como tampoco lo es para los baristas.

Yo tengo dos sueños cumplidos, uno que era lograr el primer barista campeón de un país productor de café y mi segundo sueño era hacer una mujer campeona, porque hasta el año pasado ninguna mujer había ganado en 19 años. Lo ganó una niña que se llama Agnieszka Rojewska, se me adelantó en el sueño. Pero este año cumplí con la segunda campeona mujer en 20 años de la competencia, lo cual creo que va a ser importante para impulsar la profesión en todas las mujeres.