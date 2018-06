Cadena Best Western ya está en El Salvador

Después de 40 años el Hotel Terraza decidió abrirse camino a la internacionalización, cambió su nombre y ya se llama Hotel Best Western Terraza Plus, esto luego de dos años de negociaciones con la firma estadounidense Best Western (BW), que lleva 70 años en la industria hotelera y que cuenta con un portafolio de más de 4,200 hoteles en 200 países.

A partir de abril la bandera de BW ondea sobre la entrada principal de este hotel ubicado en una zona de la capital salvadoreña con importante tráfico de ejecutivos y hombres de negocios.

Ese será el nicho al que le apuestan atender.

Jorge Santacruz, vicepresidente de operaciones del nuevo Hotel Best Western Terraza Plus, dijo que la inversión para adecuar las instalaciones del hotel a los estándares requeridos por la cadena global ronda los $950,000 repartidos en tres etapas.

Este hotel cuenta con 80 habitaciones y 12 salones con capacidad desde cinco personas hasta 500 invitados.

La primera inversión que ya se ejecutó sirvió para renovar 20 habitaciones y dos salones para eventos.

“Las etapas dos y tres se llevarán a cabo en un período de 18 meses, por lo que la adecuación total nos llevará hasta diciembre de 2019”, dijo Santacruz.

Estas implicarán transformar fachadas interiores y exteriores, habitaciones y salones, además de áreas de uso común.

Otros cambios que tendrá el hotel serán en sus sistemas de iluminación que pasan a ser led y ventanas antirruido, renovación total de baños, además de las capacitaciones para el personal que deben estar acordes a los requerimientos de la cadena Best Western.

Hasta abril la ocupación del hotel había alcanzado un crecimiento del 18 %, pero con la inclusión de la operación de Best Western, las proyecciones son de alcanzar hasta un 25 % de crecimiento. Ello gracias a que a partir de esa fecha el hotel empezó a formar parte de las opciones de hospedaje que ofrece la firma Best Western dentro de su plataforma global.

“Estamos pasando de ser un hotel independiente que se movía en los círculos de negocios de El Salvador a ser parte de una plataforma mundial, algo que no lo podíamos hacer de forma independiente”, dijo Silvia de Santacruz, vicepresidenta de negocios de Best Western Terraza Plus.

Héctor Guzmán Martínez, CEO de Best Western para México y Centroamérica, dijo que la firma cuenta con un total de 14 categorías en sus hoteles; de ellas, dos están presentes en Centroamérica: la categoría estándar y la categoría Plus.

La Plus es la que tiene mayor demanda y que ya suma 1,200 hoteles con esta categoría incluido el que está en suelo salvadoreño. Guzmán aseguró que esperan abrirse camino para obtener más espacios en otros nichos de atención hoteleras en este país centroamericano.

Más en Centroamérica

Best Western Terraza Plus es la primera afiliación del año que hace la compañía estadounidense en la región centroamericana, pero se trata del hotel número 18 que opera en el istmo, ya que la cadena tiene presencia en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Panamá y Belice.

La llegada a El Salvador tuvo como base los estudios de mercado que la compañía realiza y que toma en cuenta aspectos como la conectividad aérea y cómo crece el número de frecuencias o de vuelos que llegan a un país, aseguró el CEO. El directivo dijo que a la fecha se encuentran en negociaciones con hoteleros hondureños para poder poner su sello en este país vecino.

“La estrategia de Best Western es trabajar con firmas hoteleras cuya administración está en manos de familias y no de otras firmas hoteleras y la operación siempre queda en manos de los propietarios”, dijo Guzmán. “Si pagaste $60,000 a Best Western y te devolví $200,000 en ganancias es un buen negocio” recalcó.

La estrategia de afiliación se ha venido cumpliendo y esta tiene como finalidad atraer entre ocho o nueve hoteles por año para ser parte de Best Western.

Para 2018 la estrategia y proyección de la compañía es alcanzar un nivel de afiliación de 11 hoteles entre México y Centroamérica.

“Tenemos a la fecha 24 negociaciones de las que por lo menos seis de ellas se podrían concretar en los países de Centroamérica”, aseguró Héctor Guzmán, CEO de Best Western para México y Centroamérica.