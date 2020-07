Café alerta pérdida de 15 mill de plantas

El Gremio de Viveristas de El Salvador advirtió que están por perderse más de 15 millones de plantas de café que produjeron siguiendo las "proyecciones" del Gobierno para la reactivación del sector; proyecciones que tomaron como "compromisos".

Las plantas suman un costo de producción de más de $3 millones, esto sin considerar las ganancias, no solo para alrededor de 500 viveros, sino también para los 20,000 trabajadores que generan. Para comprarlas el Gobierno requeriría de alrededor de $7.5 millones, según Jeremías Chafoya, presidente del gremio.

"Todo este tiempo atrás se ha venido trabajando con los gobiernos de turno. De tal manera que han habido proyecciones con énfasis en el tema hacia la reactivación del parque cafetero y de esos compromisos nos hemos agarrado, de las palabras de los políticos", dijo Chafoya.

De hecho, hace un poco más de un año el ministro de Agricultura, Pablo Anliker, se reunió con ellos para agilizar la compra de 12.5 millones de plantas de café para renovar 5,000 manzanas, con una inversión de $5 millones, de acuerdo a la cartera.

Chafoya explicó que esa compra sí se realizó. El problema ha sido este año, que produjeron las plantas esperando que el Gobierno las comprara para seguir impulsando la renovación del parque cafetalero; sin embargo, el ministro les ha dicho que no hay fondos.

"Estamos muy de acuerdo a buscar una solución y no solamente que nos vean ignorados, así nos sentimos, ignorados de parte del presidente", dijo.

"Es preocupante oír en los medios que son gente de diálogo, pero al final nos están saliendo con todo lo contrario. La verdad es que estamos preocupados porque no ha habido ninguna palabra ahí como ‘espérense, les vamos a dar solución’, absolutamente en nada. No sé qué estará pasando con el Presidente. Con el ministro hemos tenido muchísimas reuniones, pero solo nos han dicho que no tienen dinero", aseveró Chafoya.

El momento oportuno para sembrar está pasando pues se aprovecha el invierno, con lo cual quedan pocos días para encontrar una solución. Dejar las plantas para el próximo año es poco viable pues pierden calidad.

Además, la producción de estas plantas se requirió de una inversión para la cual muchos tomaron créditos; ahora deben pagar las cuotas.

Vender directamente a los productores podría ser una alternativa, pero la mayoría de los cafetaleros están en crisis y no hay recursos para invertir en renovar las fincas. Algunos han optado por recepar, que es una alternativa más económica y otros simplemente no están trabajando las fincas. Los resultados de la cosecha que acaba de cerrar evidencian esta tendencia.

La Asociación Cafetalera de El Salvador (Acafesal) reportó una disminución de 233,530 quintales de café en la cosecha 2019-2020, lo que equivalente a una caída de 24.45 % en comparación con la cosecha 2018-2019, cuando se produjeron 955,115 quintales.

La gremial, junto a otros sectores de la cadena están buscando que se continúe con el plan "Café Proyecto País" para el que se realizaron reuniones a finales del año pasado, pero después cesaron.

Anliker ha adelantado en numerosas ocasiones que se impulsará una estrategia, pero aún no ha hecho ningún anuncio concreto. En el Gobierno anterior se había negociado un crédito de $86 millones para renovación, pero quedó pendiente.

El lunes realizó una inspección junto a Lily Pacas, directora ejecutiva del Consejo Salvadoreño del Café, a lo que fue la Fundación Salvadoreña para Investigación del Café (Procafé) y ha aseguró que mañana habrán "buenas noticias" para el sector.