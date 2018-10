Cafetaleros advierten que no podrán pagar las cortas

Los cafetaleros advierten que los $42 millones que pagarían por la recolección de café para la cosecha 2018-2019 están en riesgo, pues a los precios actuales, muchos optarán por dejar el café perder o simplemente no tendrán el efectivo para costear salarios.

De acuerdo con la Asociación Cafetalera de El Salvador (ACAFESAL), con el precio de la bolsa alrededor de los $100 por quintal, están recibiendo $43 después de pagar el costo del beneficiado. Alcanzaría apenas para pagar a los cortadores –que ganan $1.62 por arroba–, caporales y el transporte. Les quedaría $1 por quintal para costear los trabajos de mantenimiento de la finca: podas, insumos, aplicaciones, etcétera.

La gremial ya le pidió al Gobierno que facilite créditos al 4 %, similares a los que se dan al segmento de granos básicos y con un plazo de cinco años para poder pagar a los cortadores de café. La medida se debe tomar cuanto antes, pues algunas fincas ya tienen un poco de cerezas maduras.

Otra alternativa que ven viable es un decreto que les autorice, de manera temporal, ignorar el último ajuste que se hizo al salario mínimo y pagar como lo hacían antes, que por ley era $1 por arroba, aunque la mayoría de fincas pagaba $1.25.

La cosecha 2017-2018 generó un estimado de 45,255 empleos, según el Consejo Salvadoreño del Café (CSC). En 2012-2013, antes del golpe de la roya, cuando el país producía más del millón de quintales, la cifra de empleos superaba los 80,000. En las últimas cuatro cosechas la cifra se ha ido recuperando.

Los productores reconocen que hay un apoyo por el Gobierno, pero piden acciones más acertadas. Tomás Barrera, un pequeño cafetalero de Ahuachapán, señaló que los químicos para controlar la roya se entregaron cuando ya no era tiempo de aplicarlos, mientras que Leonidas Orozco, también de occidente, criticó que el CSC promueve fuera del país el café especial, como el bourbon y el pacamara, pero aquí el Gobierno entrega variedades inferiores, como el cuscatleco y el catimor, que aunque son resistentes a la roya, no dan una buena calidad de taza y que son cafetos de mala calidad, pues muchos de los viveristas no tienen experiencia.