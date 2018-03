Cafetaleros: aumento de salario mínimo obligaría a despedir hasta 40 % de personal en fincas

Datos de la Asociación Cafetalera: producir un quintal cuesta $100, pero el caficultor lo vende a menos de $90. — LPGEconomia (@LPGEconomia) 9 de enero de 2017

Datos Asoc. Cafetalera: El actual aumento del salario mínimo propiciará que el costo de cosechar una manzana pase de $3,000 a $4,700 (1/2) — LPGEconomia (@LPGEconomia) 9 de enero de 2017

(2/2) Por eso, perderán $25 por quintal cosechado y tardarán 38 años en terminar de pagar la inversión en una manzana (Asoc. Cafetalera) — LPGEconomia (@LPGEconomia) 9 de enero de 2017

El 90 % de los pequeños caficultores vende a través de cooperativas y beneficios, donde les pagan el QQ sobre la base del precio NYSE. — LPGEconomia (@LPGEconomia) 9 de enero de 2017

“No es que no queramos el aumento, sino que no podemos darlo”, aseguró Raúl Zaldaña, presidente de la Asociación Cafetalera de El Salvador, durante un pronunciamiento de dicha institución sobre el incremento al salario mínimo, aprobado a finales del pasado año por el Ministerio de Economía (MINEC) y avalado por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.Según Zaldaña, el aumento “solo ha pensado en los trabajadores, pero ha dejado de lado a los empleadores”, lo que “podría perjudicar a la industria en su totalidad”, dijo. “Si no contamos con los fondos suficientes y no podemos manejar la situación económica actual, entonces no podemos garantizar el empleo de todos los trabajadores. Esta situación es insostenible. No es que no haya voluntad, es que no puede hacerse”, sostuvo el directivo cafetalero.Zaldaña, junto a otros representantes de los empresarios cafetaleros de El Salvador, aseguraron hoy que los despidos en las fincas podrían ser del 30 % al 40 % del personal, por el escaso margen de maniobra para un aumento a $200 del salario. Además, subrayaron que el 90 % de los pequeños caficultores vende a través de cooperativas y beneficios, donde les pagan el quintal sobre la base del precio del Mercado de Valores de Nueva York.Ante estas medidas, Zaldaña sostuvo que “todavía están a tiempo” de considerar y aprobar la propuesta hecha por la Asociación Cafetalera en conjunto con la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) de conceder un aumento total del 15 % al salario mínimo, pero de forma gradual, con un proceso de 5% por año, durante los próximos tres años.La Asociación Cafetalera dijo que la productividad del sector cafetalero no es suficiente para absorber el ajuste por alza de salario mínimo, además de que los costos de producción por manzana de cultivo pasarán de $3,600 a $4,700 solo por incremento salario mínimo.Por eso mismo, finalmente, Zaldaña invitó al vicepresidente Oscar Ortiz y a todo el gabinete económico a mantener nuevas reuniones para alcanzar un acuerdo que beneficie a todas las partes. “No estamos de acuerdo en la forma en cómo se logró el incremento ratificado. Queremos una nueva reunión para formalizar los acuerdos. Se trata de obtener una relación ganar-ganar y, con esta medida, quieren que los empresarios seamos los que salgamos perdiendo”, detalló.