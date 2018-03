Cafetaleros insisten en que alza en salario supera sus costos

Lee también

Desde diciembre del año pasado que se anunció el aumento al salario mínimo, varios sectores empresariales e industriales han coincidido en que dicha medida, en lugar de ser un beneficio para la población salvadoreña, traerá más problemas a la economía del país. Ayer en un programa de radio, representantes del sector cafetalero aseguraron que no están en la capacidad de pagar el aumento debido a que restará rentabilidad.El secretario de la Asociación Cafetalera de El Salvador (ACAFESAL), Samuel González, y el presidente de la Cooperativa de Cafetaleros Siglo XXI, Víctor Mencía, dijeron que la incapacidad de pagar no será antojadiza, sino que la falta de rentabilidad los obligará a reducir el número de trabajadores. Esto, a la vez, afectará a la producción. “Estoy de acuerdo que le suban al salario mínimo, pero que no sea drásticamente”, agregó González.Detallaron que, en cuanto al tema de los precios, ellos no tienen “maniobra” debido a que son establecidos por el mercado de valores de Nueva York. “Nosotros no tenemos la libertad de que aumentemos el salario mínimo y luego trasladarle los precios al consumidor como quizá lo va a hacer la mayoría de las personas”, comentó Mencía.Explicaron que hace cinco años la producción era de unos 4 millones de quintales y que la última cosecha fue de 700,000 quintales. Asimismo, afirmaron que la disminución se debe –entre otras cosas– porque el parque cafetalero del país es viejo y por el poco apoyo de parte del Gobierno.“El 66 % de nuestros costos es de mano de obra... paralelamente si pone esto (el aumento al salario mínimo) en un gráfico es igual al 69 % y no es posible que se aumente de un solo el 69 % del 66 % de los costos de mano de obra. Lo que va a pasar es que la mitad de la gente se va a ir”, dijo Mencía.Por otro lado, dijeron que la deuda de la caficultura ronda los $200 millones. “Este tema esto se estaba tratando en la mesa del café –conformada por representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y representantes del partido ARENA–, pero solo han quedado las mesas y las sillas porque ya no convocaron a nada”, señaló Mencía.“En la mesa del café estábamos hablando de institucionalidad, de reordenamiento de créditos, de reactivar 100,000 manzanas de café. En ningún momento nos tocaron el tema del salario mínimo”, sostuvo.