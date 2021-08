Cafetaleros piden apoyo inmediato al Gobierno

Los cafetaleros siguen a la espera de una solución para ser beneficiados tras el aumento del 20 % al salario mínimo vigente a partir de este mes. La Asociación Cafetalera de El Salvador (ACAFESAL) pidió que se les dé prioridad en el tema.

En agosto, todos los sectores deberán cumplir con el incremento, sin excusas, según los decretos 9 y 10 del Ministerio de Trabajo. El sector cafetalero ha insistido en que no se opone al aumento al salario, sino que asegura no estar en condiciones de absorberlo ante la actual baja de producción de café.

El Gobierno informó que destinará $100 millones para subsidiar por un año a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) ante el aumento del salario mínimo, subsidio al que el sector cafetalero no podría aplicar porque sus trabajadores no están inscritos en el Seguro Social, afirmaron.

“Pedimos que nos atiendan con más prioridad, las cuestiones de salario mínimo y financiamientos que se han dicho en el fideicomiso del rescate del café”.



Omar Flores, presidente de ACAFESAL.

"En las fincas no hay seguro social, no somos industria, es agrícola, así que ahí no sé qué figura vaya a considerar el ministro, el Ministerio de Trabajo o BANDESAL para hacernos llegar a nosotros la diferencia. Vamos esperar porque alguna salida tiene que haber", manifestó Enrique Rodríguez, caficultor de La Libertad.

Esta semana, el presidente del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), Juan Pablo Durán, aclaró que las empresas productivas, incluidas las del sector rural y agrario, que reportan al Instituto del Seguro Social (ISSS) a sus empleados, deberán aplicar los respectivos aumentos.

"Lamentablemente las que no están inscritas no serán beneficiadas", dijo Durán en entrevista televisiva.

"Hasta el momento no ha habido ninguna solución (…) el señor ministro informó pero realmente hasta el momento no ha habido nada (…) el problema en la zona es que la mayor parte de caficultores son pequeños que no tenemos acceso a una planilla y que podemos presentarla al Seguro Social, entonces por lógica no vamos a tener ningún beneficio", dijo Ezequiel Arévalo, presidente de ACAFESAL Sonsonate.

“En las fincas no hay Seguro Social, así que ahí no sé qué figura vayan a considerar para hacernos llegar a nosotros la diferencia”.



Enrique Rodríguez, caficultor de La Libertad.

El actual salario mínimo para los recolectores de café es de $202.88 y pasará a $243.46 con el aumento. Mientras que el salario para el beneficio de café es de $227.22 y llegará a los $272.66.

"Lo que pedimos al Gobierno es que nos atienda con más prioridad, las cuestiones de salario mínimo (…) La información que tuvimos de forma verbal del ministro (de Agricultura) es que se nos iba a incluir pero hasta este momento no tenemos ninguna información oficial de que se haya incluido. Estamos a la espera, esperamos que sí, se nos incluya y la forma como va a ser", señaló el presidente de ACAFESAL, Omar Flores.

El mes pasado, el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), David Martínez dijo "que el sector ganadero y cafetalero sepa que nosotros estamos trabajando para que sean incluidos y van a ser incluidos en el fideicomiso", sin embargo, el sector aún espera.

Deuda

No solo el tema del aumento al salario mínimo aqueja al sector cafetalero nacional, ayer, la ACAFESAL reiteró que pese a las promesas del Gobierno, continúan los embargos a caficultores.

“Hasta el momento no ha habido ninguna solución, el ministro informó pero realmente hasta el momento no ha habido nada”.



Ezequiel Arévalo, caficultor de Sonsonate.

Al 30 de junio, la deuda del sector superaba los $204.8 millones, según cifras de la ACAFESAL, por lo que exhortan al Órgano Ejecutivo a darles una pronta solución. "Solicitamos que se apruebe un decreto transitorio de suspensión de embargos, que detenga los embargos mientras llegan los recursos disponibles para la reestructuración de la deuda", expuso el presidente de la gremial, Omar Flores.

En enero, el Gobierno anunció el Plan Maestro de Rescate Agropecuario, que incluye un fideicomiso de $640 millones para el rescate de la caficultura nacional, incluida la reestructuración de la deuda.

Este fue aprobado por la Asamblea Legislativa en mayo pasado, y pese a que han pasado siete meses desde su anuncio, aún no está definido cuando este beneficio llegará a los productores.

Asimismo, el sector resaltó que se enfrenta a la baja productividad del sector por los efectos de la roya y a los bajos precios internacionales y el alza en el precio de los fertilizantes.

Precios

La cafetalera aclaró que, aunque los precios del café han aumentado y llegaron hasta los $215.20 por quintal el 26 de julio pasado, el café nacional ya había sido vendido a precios bajos por lo que por el momento esto no resuelve el problema de la deuda que mantienen con la banca nacional.