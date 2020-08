Cafetaleros urgen medidas financieras para subsistir

Hace más de un año iniciaron las reuniones de trabajo entre 15 organizaciones y gremiales cafetaleras y el gobierno para trazar una hoja de ruta con la cual crear una estrategia integral para la reactivación de la caficultura en el país. En noviembre se lanzó "oficialmente" el Café Proyecto País, pero a la fecha sigue estancado, asegura Juan Francisco De Sola, presidente de la Asociación Salvadoreña de Beneficiadores y Exportadores de Café (Abecafé).

Para De Sola "la caficultura de El Salvador está colapsada" y hay que tomar medidas urgentes para reactivarla.

En el plan que elaboraron en conjunto con las demás gremiales, donde estaban incluidos viveristas, productores, catadores y todos los eslabones de la cadena cafetalera, así como el gobierno, se determinaron cuatro pilares claves para trabajar: financiero, técnico, legal y comercial.

En el área financiera, no solo se estipuló la necesidad de refinanciar los casi $300 millones que ronda la deuda cafetalera actual, sino que también se revisaron los casos de manera específica. "Esas son las cosas que toman tiempo, lo que hemos hecho es tirar el problema de hoy para después y nunca lo resolvemos", dice De Sola.

"La solución no es solo agarrar la deuda y refinanciarla, hace 19 años el precio del café cayó y la economía colapsó, todos caímos en impago y se obtuvo financiamiento general a 25 años plazo (FICAFÉ), y hasta la fecha no se ha terminado de pagar", precisa. A ello se suman los créditos del Fondo de Emergencia del Café y créditos de avío.

Esa revisión de caso por caso implicará, según el presidente de Abecafé, definir quienes todavía pueden sostener la producción y otorgarles créditos blandos con años de gracia, así como dar opciones para aquellos que no puedan seguir en el negocio.

La situación para muchos es crítica. Sergio Ticas, productor de Chalatenango, señala que desde la temporada de corta pasada, muchos dejaron perder el café al no tener capital para pagar la corta.

La producción del país en el ejercicio 2019/2020 llegó a los 728,520 quintales, la segunda más baja de la historia reciente, después de la crisis de la roya cuando cayó a 700,000 quintales (ejercicio 2013/2014).

Para Ticas, este año podría ser peor por la pandemia, ya que dejó con menos capital de trabajo a los productores. Una finca que no se trabaja, baja en productividad y eso impacta también financieramente en un futuro. "¿Por qué cree que Honduras se puede dar el lujo de vender a $100 el quintal? Porque saca 15 a 20 quintales por manzana", explica.

En el caso salvadoreño la productividad ronda los 4 quintales. "Ni aunque lo venda a $400 el quintal sale adelante", recalca.

Fomentar el consumo

Otro de los pilares del proyecto implica una estrategia de comercialización del café, sobre todo a nivel interno, ya que el país importa la mayoría del café que consume.

El año pasado, según datos del Consejo Salvadoreño del Café (CSC) el país importó 305,000 quintales, de estos 284,000 eran de café soluble.

"Siendo un país productor es más barato tomarse una taza de café importada que una producida localmente", dice De Sola.

El café que compra el país viene principalmente de México y Nicaragua.

Según datos de la Organización Internacional del Café, en el país se consumieron unos 299,000 sacos de café de 60 kilogramos el año pasado, el consumo más bajo de la región centroamericana.

Jorge Escobar, presidente de la Asociación Salvadoreña de Catadores de Café (Ascafé), quien también participó en las mesas de trabajo del proyecto, explica que se debe hacer un plan para sustituir la importación.

"Es increíble que del consumo total el 50 % es importado y casi todo es soluble, media vez no exista un plan no vamos a pasar de 1.5 kilogramos per cápita a 3 kilogramos que debería de ser una meta", dice.

Para Escobar esta debería de ser una de las alternativas a la crisis de precios internacionales porque el productor podría vender su grano a nivel local a mejores preciso que los del contrato "C" y podría diversificarse llegando hasta la taza.

"Mientras esto no pase va a seguir posicionándose en el gusto de los consumidores el café soluble, la gaseosa y otras bebidas azucaradas... hace falta muchísimo para trabajar el consumo interno en El Salvador", agrega.

El plan de Café Proyecto País también busca, en la parte comercial, lanzar una nueva imagen de la marca "Café de El Salvador", así como posicionar a la Pacamara (como variedad nacida en el país).