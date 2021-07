Califican de poco justo distribución fideicomiso

Expertos califican de "injusto" el fideicomiso que se creará para el sector de mipyme para que absorvan el primer año el incremento salarial aprobado anoche.

El fideicomiso será manejado por el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) y cancelará a las empresas el aumento (con impuestos incluidos) mediante cuotas mensuales por un lapso de un año con fondos que saldrán del estado.

"Esta es una medida injusta porque de la gente ocupada en este país el 60 % es informal, así como el sector agropecuario. Quedarían fuera del beneficio empleadas domésticas que no cotizan y no ganan el salario mínimo", dijo la economista Merlin Barrera.

Además, añadió, ¿dónde quedaba la gran empresa? Este aumento del salario mínimo obligará a la gran empresa a pagarlo, pero no recibirá el beneficio.

Juan Pablo Durán, presidente de BANDESAL, dijo en recientes declaraciones que "a la gran empresa un incremento al salario mínimo en poco o en nada les afecta porque sus salarios están arriba del salario mínimo, podemos decir que la empresa grande no se va a ver mayormente afectada".

Barrera explica que si a una empresa ahora le dicen "‘usted va a gastar el 20 % por el aumento al salario mínimo de sus empleados’, va a tener menos disponibilidad de recursos y eso significa menos recursos para producir. Están restringiendo la oferta para generar este incremento de demanda, pero de una manera equivocada".

La economista explicó que las implicaciones pueden ser graves. "Lo que hace es castigar el costo de las empresas y políticamente no es sostenible, aunque las empresas le digan no o sí, pero lo que van a hacer es restringir la cantidad de empleados. Las ventas en este momento están cayendo, el mercado está muy débil todavía".

Esas empresas del 2 %, la gran empresa, especialmente aquellas dedicadas a la maquila (que representa el 50 % de las exportaciones del país) y que están acogidas a los Tratados de Libre Comercio pueden llegar a tener hasta 7,000 empleados, cotizan en el ISSS, pero no van a recibir el apoyo.

"Esas empresas de 2,000 y hasta 7,000 empleados son las que no van a salir beneficiadas, pero si van a tener un golpe en sus costos de producción. Un empresario lo que mira son números y si mis costos aumentan y tengo la posibilidad de ir a otro país que me da otros beneficios me voy. La medida posiblemente resulte popular para la clase trabajadora, pero no para toda", añadió Barrera.