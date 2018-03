Calleja: necesitamos una visión regional

Lee también

Carlos Calleja, vicepresidente de Grupo Calleja de El Salvador, participó este martes en un panel organizado como parte de la XXVIII Reunión Anual de Embajadores y Cónsules de México, que inició este lunes en las instalaciones de la cancillería mexicana, en la capital de dicho país.Calleja participó en un foro donde se analizaron los retos y oportunidades de Centroamérica, y habló sobre el papel que puede jugar México en la región. Compartió panel con Fernando Carrera, excanciller y exsecretario de Planificación de Guatemala, y Santiago Levi, vicepresidente de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El moderador fue Francisco Guerrero, subsecretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (OEA).Las relaciones con Estados Unidos y el Triángulo Norte fueron dos de los temas más fuertes durante los dos primeros días del encuentro, en el que el nuevo canciller, Luis Videgaray, delineó el enfoque que esperan tener en las relaciones con el nuevo gobierno estadounidense, bajo el mandato del republicano Donald Trump.Calleja señaló, durante su ponencia, que El Salvador y todo el Triángulo Norte atraviesan momentos difíciles, con bajo crecimiento económico, baja inversión, poca generación de empleo y con indicadores que no permiten combatir la pobreza de forma sostenible.“Además la violencia y la inseguridad están llegando a niveles insoportables, lo que desencadena una fuga de capital humano y una crisis humanitaria en la que padres se ven forzados a enviar a sus hijos solos y desprotegidos por un camino de enorme riesgo”, dijo Calleja, en referencia a la crisis humanitaria ocasionada por la migración, sobre todo la de menores de edad no acompañados, hacia Estados Unidos.Sin embargo, el empresario dijo que para resolver esta conjunción de problemas se necesitan metas claras. “Necesitamos una visión de país y de región, una visión compartida con un norte bien definido”, afirmó.Aseguró que la gente es el capital más valioso con el que cuentan los países del área, y que la mejor inversión es apostarle al desarrollo social, a la educación y a la generación de oportunidades.“La pobreza y la falta de oportunidades son nuestros mayores enemigos y para que nuestros niños entiendan que no hay vida digna en las pandillas o un mejor futuro afuera, tienen que encontrar buenas oportunidades en nuestros países”, reiteró.Aseguró que la mano de obra barata no es una ventaja competitiva sostenible, y que se debe construir una economía de valor agregado basada en la capacidad de la gente, con productos y servicios de primer mundo. Sumado a ello, indicó, se debe combatir la corrupción y la impunidad, respaldando a las instituciones que están trabajando bien y de forma independiente, además de mejorar el sistema judicial y fomentar la transparencia.A Calleja se le preguntó en el foro qué tipo de proyectos de cooperación debía apoyar México en Centroamérica. “Partiendo de nuestra visión de construir una propuesta de valor diferenciada basada en la capacidad de nuestros pueblos, tenemos que enfocarnos en proyectos que permitan desencadenar el enorme potencial de nuestra gente”, respondió. “Pero sobre todo tienen que ser proyectos sostenibles. Los modelos tradicionales de ayuda muchas veces han fracasado. Viene la ayuda, se construyen grandes castillos en el cielo, con consultores, pero cuando la ayuda se va, los castillos caen al suelo, dejando nuestra región regada de fósiles de proyectos abandonados”.Se refirió a los objetivos de la Alianza para la Prosperidad, firmada entre los gobiernos de Estados Unidos y el Triángulo Norte: seguridad, crecimiento y capital humano, fortalecimiento de la democracia y las instituciones. “Sugiero tomar esa línea”, reiteró el empresario salvadoreño.Añadió que se deben impulsar programas con impacto inmediato y sostenible. Explicó los que, como Grupo Calleja, desarrollan en El Salvador, como Cultivando Oportunidades en el que se ha hecho contacto directo con micro y pequeños productores de productos agrícolas, ofreciéndoles mejores precios, insumos y capacitación. También mencionó a la Fundación Calleja, el brazo de Responsabilidad Social Empresarial del grupo. El enfoque principal es facilitar una educación integral y de calidad a los niños.Finalmente, Calleja invitó a México a establecer un mecanismo formal de trabajo multisectorial: sector público, sector privado, con la participación de los cuatro países, para construir esa visión compartida, trabajar de forma coordinada.“Estamos en un momento crítico de nuestra historia, en el que las decisiones que tomemos hoy nos pueden ayudar a salir adelante o nos pueden condenar a seguir sufriendo lo mismo. Solo unidos y bajo una visión donde ponemos a nuestros países y a nuestra región primero, podremos construir un mejor mundo para nuestros pueblos”, finalizó.