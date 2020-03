Cámara de Comercio propone posponer pago de impuestos por coronavirus

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) propuso se implementen medidas específicas para reducir el impacto económico del coronavirus, como aplazar el pago de impuestos al Estado para los negocios más pequeños.

Esta medida buscaría reducir el impacto en sectores como el turismo y aplicaría para la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme) por hasta unos seis meses para el pago de la renta.

Al cierre de esta nota la gremial tenía prevista una reunión con funcionarios del Gobierno, entre ellos la ministra de Economía. Además del aplazo al pago de impuestos proponen se cree un fondo de garantías para microcréditos y agilizar trámites y pasó de mercancías.

"Micro, pequeñas y medianas empresas son las que más empleo generan y si no las protegemos no vamos a obtener el empleo que necesitamos. Necesitamos darle liquidez al sistema", dijo Jorge Hasbún, presidente de la gremial.

El coronavirus ha afectado la economía mundial, muchos sectores como turismo, tecnología y transporte aéreo han caído fuertemente. Los mercados financieros globales también se han hundido. De acuerdo a proyecciones de Naciones Unidas, la economía centroamericana podría desacelerarse hasta 0.9 %.

Sin embargo, Hasbún llamó a no entrar en pánico y seguir las recomendaciones de las autoridades. Además, que a la fecha no se ha dado problemas en el transporte aéreo y terrestre de mercancías, "las cadenas de suministro están bien", con lo cual no tendría que haber desabastecimiento ni aumento de precios.