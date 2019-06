Canal Gentevé operará al mínimo y anuncia cambios en sus franjas

El canal Gentevé anunció ayer en redes sociales que a partir del próximo lunes 17 de junio habrá un cambio en su programación. La entidad operará al mínimo, según relató uno de sus empleados a LA PRENSA GRÁFICA.

El trabajador, que habló a condición de mantener su anonimato por temor a represalias de la dirección, dijo que esto podría ser el preámbulo del cierre de dicha empresa.

La fuente comentó que la situación dentro de Gentevé se debe, en parte, a que este siempre ha estado ligado al partido FMLN, entidad que perdió las riendas del Ejecutivo en febrero pasado y que, por tanto, ya no recibirá la pauta gubernamental ni de otros clientes afines. "Por ejemplo, el noticiero de la noche ya no durará una hora, solo será de media hora. Los empleados que se queden ya no estarán contratados. Es decir, se quedarán con el más mínimo personal", detalló la fuente.

Aseguró que toda la producción que se hacía en programas de entretenimiento y el noticiero estelar dejarán de transmitirse. "Lo único que se quedarán haciendo es un noticiero de media hora y una entrevista en la noche que es de índole política, que no entiendo cómo lo sacarán al aire si se va casi que todo el personal. Aparentemente van a aguantar 15 días más", complementó el empleado. "Despedirán gente del área de transmisión, producción, de administración y periodistas. Entre todos son más de 50 personas. En cuanto a lo financiero, van a tratar de cubrir la deuda del mes de mayo y la otra semana cancelar la quincena del mes de junio. Posteriormente intentarán dar las indemnizaciones en cuatro pagos", detalló la fuente. El canal se encuentra en deuda con la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), según informó esta institución. La SIGET informó que el canal Gentevé tiene una deuda de más de $227,700 con la entidad debido a que desde octubre de 2016 no ha hecho los pagos respectivos por el uso de su porción de espectro radioeléctrico para radio y televisión.