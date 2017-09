Cañeros eligen a sus nuevos representantes en el CONSAA

Los productores de caña votaron ayer por sus representantes al Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA), el ente que regula sus relaciones comerciales con los ingenios.

Postura del MAG es lamentable dice Procaña

Los electos fueron Álvaro Castillo y su suplente, Mario Fabián Rodríguez, por la zona occidental; Óscar Orellana, con Ernesto Navas como suplente, para la zona central; y en la zona occidental se escogió a Francisco Guillén como propietario y Víctor Orellana como suplente. Los seis fueron propuestos por la Asociación de Productores de Caña de El Salvador (PROCAÑA).

El CONSAA es un ente en el que están representados los productores, que entre los tres miembros tienen un voto; tres voceros de los ingenios, que también tienen un voto en conjunto; y los ministerios de Economía (MINEC) y Agricultura (MAG), cada uno con un voto. El presidente del consejo, designado por el MINEC, tiene un voto de calidad, es decir, que puede romper un empate.

Lo que se decidió ayer compete al sector productor, ya que los ingenios tienen otro mecanismo para escoger representantes.

El nuevo directorio del CONSAA, que entrará en funciones en noviembre, tendrá la capacidad de decidir sobre cómo se reparten los ingresos que deja la agroindustria entre los agricultores que siembran caña y los ingenios que la procesan para hacer azúcar.

“La ley establece que cualquier modificación que se haga a los porcentajes de distribución de los ingresos es una decisión del directorio del CONSAA”, explicó Giovanni Berti, actual presidente del ente, quien agregó que la decisión se debe tomar tras una discusión que se base en un estudio técnico.

Aclaró que dicho estudio podría resultar en nuevos porcentajes de cómo repartir el dinero, pero eso no significa que se tengan que aplicar. Actualmente los cañeros reciben el 54.5 % de las ganancias de la venta del azúcar y la melaza; los ingenios, el 45.5 %.

“Nosotros no estamos obligados a hacer lo que el estudio nos dice, lo que sí estamos obligados a hacer es tomar una decisión con base en un análisis”, dijo.

El estudio analizará también las ganancias que reciben los ingenios azucareros a vender energía eléctrica que generan con el bagazo de la caña. El presidente de la Asociación Salvadoreña de Productores de Caña (ASPROCAÑA), Luis Bettaglio, ha abogado por que esos ingresos se repartan con los cañeros.

El CONSAA rechazó la candidatura de Bettaglio y otras personas porque no tenían un contrato vigente con ningún ingenio, con lo cual no se podía verificar que son “cañeros activos”, un requisito que pone la ley. Estas personas consideran que porque la ley no menciona específicamente la palabra “contrato”, sí tendrían que haber participado, por lo que anunciaron que acudirán a las salas de lo Contencioso Administrativo y de lo Constitucional para eliminar los resultados de la elección que se realizó ayer.

En esa línea, Orellana, presidente de PROCAÑA, que fue electo ayer al CONSAA, hizo un llamado a respetar la ley; sobre todo porque el requisito del contrato siempre ha existido. Además, se dio un plazo a ASPROCAÑA para que presentara candidatos acordes a la ley, como lo han hecho antes, pero no lo hicieron.

El MAG ha insistido en que Bettaglio, Manuel Escamilla y las otras personas a quienes se les negó la candidatura sí cumplen la ley, aun tomando una postura contraria al MINEC, que respalda al CONSAA.

“La ley es clara en lo que pide, el llamado al MAG y al MINEC es que se respete el marco legal y el Gobierno cumpla su función dentro del CONSAA que es ser un mediador ante cualquier conflicto entre productores e ingenios”, comentó Óscar Orellana.

Por su parte, Berti dijo que el MAG estaba en su derecho de pedir que se hablara sobre el tema, pero no de hacer una votación en el directorio del CONSAA para aprobar la candidatura, como Bettaglio pretendía, porque eso no lo contempla la ley.

El estudio, que se tendría que hacer de forma anual, se realizará por primera vez desde 2001. La contratación de la empresa se iba a hacer de forma directa, pero el directorio cambió y pidió acudir a la Bolsa de Productos y Servicios (BOLPROS), este cambio ha retrasado el proceso, según PROCAÑA. El 11 de octubre se conocerá cuántas empresas han ofertado y la subasta se realizaría el 16, si hay suficientes participantes; si no, se buscará otro mecanismo.