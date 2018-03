Cantidad de hogares con subsidio bajó más de 10 %

Lee también

El número de hogares beneficiados con el subsidio a la energía bajó más del 10 % entre septiembre y octubre del año pasado, después de que el Gobierno aplicó un recorte para incluir solo a familias con mayor necesidad. Luego, cuando el GOES ya no pudo transferir el dinero del subsidio, el número de beneficiarios comenzó a subir otra vez.El Fondo de Inversión Social y Desarrollo Local (FISDL), autónoma de Gobierno, detalló que para noviembre pasado había 778,512 hogares que recibían el subsidio a la energía. En comparación con los 921,099 hogares que lo recibían antes de la focalización, la reducción fue de 15.5 %.En diciembre la cifra de hogares que recibían la subvención estatal subió a 862,109, aunque en comparación con el grupo original, es una cifra 6.4 % inferior.Para esa fecha el Gobierno llevaba seis meses de atraso en reponer el pago del subsidio a las distribuidoras de energía, que son las primeras en absorberlo.Los datos de enero no están listos todavía.Aunque el FISDL entregó la información, la entidad responsable de transferir los fondos del subsidio es el Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (FINET), pero con dinero que le da la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). Como CEL tiene problemas financieros, el Ministerio de Hacienda se comprometió a devolver el dinero a las distribuidoras, pero tampoco ha podido hacerlo.Los hogares que califican para este beneficio estatal tienen que mantener un consumo inferior a 99 kilovatios por hora como promedio mensual, pero en realidad los beneficiarios consumen hasta 60 kilovatios por hora, promedio mensual, según el FISDL.