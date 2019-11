Capacitan a Pymes en buenas prácticas de publicidad

El Consejo Nacional de la Publicidad (CNP), en coordinación con la Defensoría del Consumidor, reunió ayer a "community managers" y estrategas digitales de pequeñas y medianas empresas (Pymes) de la industria de alimentos y bebidas del país, para que aprendan acerca de autorregulación y buenas prácticas publicitarias en medios digitales.

La capacitación llevó por nombre "Autorregulación en Medios Tradicionales y Digitales para la Industria de Alimentos y Bebidas" y tuvo por objetivo brindar un espacio de aprendizaje para todos aquellos estrategas digitales de Pymes que desconocían las herramientas de autorregulación publicitaria con las que cuenta el país, entre ellas el Código Sectorial de Autorregulación Publicitaria de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas.

Luis Chávez, presidente ejecutivo del CNP, explicó que se trata de un curso para hacer publicidad basado en valores éticos, de respeto al consumidor y, específicamente, con el tema de la autoregulación. "Un anunciante que ya conoce estas normas las aplica transversalmente en su política multimedia, pero quien solo anuncia en redes sociales posiblemente no conoce la experiencia de la autoregulación, por eso estamos apuntándole en este curso a las Pymes", refirió.

El evento fue inaugurado por el presidente del CNP, Sherman Calvo, y el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar. Calvo señaló que "las formas de comunicación han crecido. a la par del auge de los medios tradicionales hay plataformas digitales... Pero los principios de la verdad, valores y la competencia leal, se tienen que respetar en los medios digitales; por eso reunimos a la Pymes para capacitarlas en el tema", refirió.

"Como la comunicación está al alcance de un dispositivo, no es sólo el impulso de comunicar, si no que tomar responsabilidad de lo que estamos colocando a difusión pública, y no caer en faltas en el campo de la comunicación y publicidad", acotó Calvo.

Entre los temas que se abordaron se encuentran la importancia de la autorregulación publicitaria para el sector, las diferentes normativas legales vigentes en el país, normativas de autorregulación publicitaria y la ética en la publicidad digital, entre otros.

Se contó con una video conferencia de la experta mexicana en autorregulación publicitaria, Margarita Luna Badilla, quien puso énfasis en el rubro de la publicidad en alimentos y bebidas pero con un enfoque digital y en los medios tradicionales.