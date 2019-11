Capacitan a nueve mil estudiantes en el uso del Internet

Tigo El Salvador capacitó a nueve mil estudiantes de escuelas públicas de todo el país, en el uso seguro y productivo del internet a través de su programa de voluntariado "Conectate Seguro".

El programa se llevó a cabo en 18 centros escolares públicos apadrinados por Tigo en los 14 departamentos del país. Las capacitaciones se llevaron a cabo durante cuatro meses, de julio a octubre de este año, y contó con el trabajo de 250 voluntarios Tigo quienes dedicaron 2,000 horas para realizarlas.

"Aprendí mucho con la capacitación, aprendí cómo estar segura y a usar la privacidad de mis redes sociales, para que alguien a quien no conozca o no acepte, no pueda acceder a mis perfiles y a mi identidad en las redes" comentó Wendolin Morales, estudiante del Centro Escolar "El Coyolito", de Chalatenango.

Por su parte, la voluntaria de Tigo, Yolanda Medrano comentó que "fue una gran experiencia para mí, me dio mucha satisfacción el poder orientar a niños y jóvenes para que utilicen las herramientas digitales de forma adecuada para mejorar sus vidas. Este voluntariado me permitió acercarme a la realidad de los niños y jóvenes y así percibir de primera mano cómo ellos están usando la tecnología".

El contenido de la capacitación a impartir fue estandarizado para ser replicado en todas las operaciones de Tigo en Latinoamérica y varió de acuerdo con las edades de los niños y jóvenes.

En el caso de los niños de 7 a 9 años la capacitación fue a través de cuentos y actividades que les permitan crear conciencia del tiempo que navegan en internet.

Para los niños de 10 a 12 años, la capacitación se hace a través del debate sobre el uso del internet, mientras que para los adolescentes se capacita a través de un juego de mesa con actividades relacionadas al uso seguro del internet.

"Tigo es un proveedor de servicios digitales que abren un mundo de oportunidades al ser bien utilizados, nuestro objetivo es llegar a los niños y jóvenes salvadoreños y poder discutir sobre el tema en las aulas, poner el tema en agenda y orientarles sobre cómo hacer un mejor uso del Internet para sus vidas" aseguró Edgard Grande, CEO de Tigo El Salvador.

Con las capacitaciones, Tigo El Salvador entregó a los centros escolares pizarras magnéticas con actividades para los más pequeños, que son instaladas en los salones para que ellos puedan ordenar su día y hagan un balance entre el uso de la tecnología y otras actividades; además también entrega juegos de mesa para los alumnos de tercer ciclo y bachillerato, el cual se deja en el salón para que puedan usarlo en los tiempos libres con los compañeros.

"Como empresa no solo estamos comprometidos en poder dar conectividad a todas las familias salvadoreñas, sino que también a enseñarles a utilizar de forma segura, productiva y creativa el internet por medio de actividades divertidas que hemos podido hacer con todos los niños y jóvenes de las escuelas públicas que hemos visitado", agregó Josselyn López, voluntaria de Tigo El Salvador.

Como parte del programa, Tigo, además, capacitó a los 1,164 padres y madres de familia, y 341 docentes de la comunidad educativa de estos centros escolares, a través 36 jornadas a docentes y 18 sesiones informativas dirigidas padres y madres de familia.

Estas capacitaciones fueron llevadas a cabo por la Fundación Empresarial para el Desarrollo (FEPADE) y se abordaron temas como el rol del docente en la era del internet, además de cómo incentivar a los hijos al uso moderado del internet, los riegos del "sexting" y el "ciberbullying", tips para la mediación en la escuela y el hogar, entre otros.