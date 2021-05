“Capacítate para el Empleo” amplía capacitación en tecnología de la mano de 2IT Jobs

Foto: cortesía

La Fundación Gloria de Kriete (FGK) y 2IT Jobs anunciaron la firma de un convenio que permitirá brindar a través de la plataforma www.2ITJobs.com, nuevas rutas de aprendizaje para los jóvenes que hayan completado alguno de los cursos en el área de tecnología en el portal “Capacítate para el Empleo” (CPE).

Con los cursos que se encuentran en Capacítate para el Empleo son gratuitos y disponible en El Salvador gracias a la coordinación de la Fundación Gloria de Kriete con la Fundación Carlos Slim, en la que se ofrece capacitación con más de 350 cursos en 22 categorías. Los usuarios que completan el proceso reciben una certificación del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP).

Por su parte, 2IT Jobs es un portal del prestigioso grupo Dataguard, diseñado para convertirse en el punto de encuentro para la comunidad IT, un lugar donde convergen el talento humano de especialistas en tecnologías de información y comunicaciones y las oportunidades laborales que demande el sector para todos los buscadores de talento humano. Cuenta con una sección de E-learning a través de 2IT Academy para brindar capacitaciones en línea con instructores especializados.

“La categoría de tecnología es la más demandada en Capacítate para el Empleo, con más del 23% de las certificaciones, por lo que queremos estrechar lazos con el sector tecnológico para que descubran el talento que hay en los jóvenes que realizan cursos en la plataforma y aprovecharlos para fortalecer sus competencias y encaminarlos a un proceso de inserción dentro este sector, que se mantiene en crecimiento y donde sabemos que hay necesidad de recurso humano de calidad”, dijo, Fernando Kriete, secretario y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Gloria de Kriete.

Dataguard cuenta con más de 30 años de experiencia en el rubro de IT en el mercado regional, por lo que esta alianza es para los jóvenes una posibilidad real de aumentar la empleabilidad, la capacidad de integrarse a la fuerza laboral, con mayores y mejores niveles de competencia. “Los jóvenes que hayan terminado cursos de tecnología en CPE están invitados a inscribirse en nuestra plataforma 2IT Jobs, de esta forma podrán ser parte de un proceso de capacitaciones básicas y especializadas que les permitirá fortalecer sus habilidades y conocimientos para el empleo y el emprendimiento”, explicó Manuel Bonilla, representante legal de 2IT Jobs.

USAID y Fundación Gloria de Kriete invierten $14.2 millones en educación

Capacítate para el Empleo cuenta a la fecha con casi 200,000 usuarios y 85,000 certificados donde el 23% de estos han sido emitidos a cursos de Tecnología, dentro de los cuales el técnico en informática y administración de bases de datos son de los cursos con mayor demanda en El Salvador. En este sitio hay cursos asociados a prácticas de ofimática, desarrollador de contenido digital, administrador de bases de datos, programación, seguridad informática, funcionamiento CoDi, diseñador de usuario (UX), etc.

“Nos entusiasman los resultados que este convenio nos puede brindar, al permitir que los jóvenes que recurren a CPE, para formarse en la parte tecnológica, puedan especializarse aún más y optar por empleos de calidad”, agregó Kriete.

La revolución tecnológica que vivimos en los últimos años tiene y tendrá una influencia directa en el terreno laboral. Un estudio del Foro Económico Mundial sobre el empleo y las profesiones del futuro muestra el crecimiento y protagonismo de las profesiones relacionadas con la tecnología, y más concretamente de las específicas de innovaciones de última generación.

En el próximo quinquenio surgirán 97 millones de nuevos empleos relacionados principalmente con la tecnología, en áreas como la inteligencia artificial y el big data, vaticina el Foro Económico Mundial en su informe Jobs of Tomorrow. Mapping Opportunities in the New Economy. Además, en ese mismo periodo un 50% de los trabajadores actuales deberán volver a capacitarse, a medida que aumente el uso de las tecnologías en los diferentes ámbitos laborales.