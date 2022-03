Carlos Jovel: “la excelencia es una decisión, es un hábito, un estado mental, se construye, y eso lo aprendí en la ESEN”

Carlos Jovel encontró su camino profesional gracias al enfoque pedagógico único que la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) desarrolla, así como gracias al programa Oportunidad para Todos, que continúa vigente.

Jovel asegura que los postulados de excelencia académica y oportunidad para todos que impulsa la escuela se convirtieron en pilares fundamentales en su camino profesional.

Este graduado de Licenciatura en Economía y Negocios de la ESEN se ha desempeñado en el campo de la aviación y actualmente impulsa la empresa (startup) Luuk, una solución de e-commerce para el país, donde puedes hacer compras de terceros en supermercados, ferreterías y otros comercios.

“Llegué al emprendimiento en un proceso interactivo. Me gradué de la ESEN y comencé a trabajar en una compañía salvadoreña de transporte aéreo donde también se vivía un ambiente de excelencia. Continué estudiando (MBA) con una beca en la Universidad de Georgetown y en verano trabajé con otra empresa de transporte aéreo. Al terminar mis estudios me uní a una nueva compañía, también de transporte aéreo, que es la más grande en América Latina, y en esa etapa validé lo bien preparado que salí de la ESEN”, rememora Carlos Jovel.

Jovel continuó fortaleciendo su desarrollo, esta vez por medio de una beca de maestría con la Universidad de Standford en Tecnología e Innovación. Su camino académico, fusionado con su experiencia laboral, se convirtió en herramienta esencial para abrir brecha en el rubro del comercio electrónico en El Salvador.

“Hay personas que piensan que no se necesita de la educación formal, pero, por ejemplo, en la práctica no estamos seguros si uno puede construir un negocio brillante sin estudiar. Seguramente hay casos, pero yo me hago una pregunta diferente: ¿cuáles son mis probabilidades de construir un negocio exitoso si no estudio? Yo diría que no la enredemos; hay que apostarles a las probabilidades, es decir, estudiar, hay que invertir”, reflexiona Jovel.

La Escuela Superior de Economía y Negocios impulsa diversos programas de asistencia financiera al que pueden aspirar sus estudiantes.

Desde su experiencia, Jovel reconoce que es posible salir adelante a través del esfuerzo y la tenacidad. “Soy beneficiario del programa Oportunidad para Todos de la ESEN. En 1997 no tenía una avenida clara para pagar mis estudios, pero me acogí al programa. Es importante que los jóvenes que están por graduarse del colegio comprendan que pueden aspirar a estudiar en la ESEN; no duden de sus capacidades, estudien duro para el examen de admisión, no se limiten. Cuando se gradúen verán que lo económico no será un problema, pero eso es difícil saberlo al ser uno estudiante, al ser tan joven uno no se siente empoderado, pero yo tuve 50 % de financiamiento y me gradué, luego pagué mi compromiso y he tenido una vida provechosa. Al ser jóvenes esto lo vemos como un gran reto, que no vamos a salir, pero es posible”, comparte desde su experiencia Carlos Jovel.

Ahora Jovel participa en el programa de mentorías de la ESEN, y como profesional exitoso comparte su experiencia y guía a un joven estudiante de 4.° año, a fin de contribuir a su desarrollo profesional.

Por otra parte, Carlos Jovel explica que la excelencia la aprendió a apreciar en su etapa de estudiante ESEN: “la excelencia es una decisión, es un hábito, un estado mental, se construye, y eso lo aprendí en la ESEN al ver que mis compañeros eran extraordinariamente más talentosos y que en algunos casos la tenían más difícil que yo. Si bien llegué sin esa mentalidad por la excelencia, la Escuela me la transmitió y el ecosistema me obligó a ir tras ella, pues quien no trabajaba duro, quien no aspiraba a dar lo mejor, se quedaba atrás. El trabajo bien hecho, el amor por los detalles, el saber por el saber tiene utilidad en el futuro laboral, hay mejores resultados; por ello, es un eje transversal en la formación de la ESEN, en todas sus áreas de estudio y puede verse también en el cuerpo académico que forma”, reconoce Jovel.

La Escuela Superior de Economía y Negocios impulsa diversos programas de asistencia financiera al que pueden aspirar sus estudiantes, y ofrece la Licenciatura en Economía y Negocios (desde 1994), la Licenciatura en Ciencias Jurídicas (desde 2003) y la Ingeniería de Negocios (desde 2009).