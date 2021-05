Catadores eligen mejores cafés del país

Más de una decena de catadores avanzan en la elección de los mejores cafés salvadoreños que compiten en la Taza de Excelencia, iniciativa de la Alianza por la Excelencia del Café (ACE, por sus siglas en inglés). El certamen es desarrollado en varios países, con el objetivo de encontrar los mejores cafés del mundo, considerados "excepcionales".

Cada vez son más los productores nacionales que se inscriben al certamen, este año, el Consejo Salvadoreño del Café (CSC) organizador local del evento, recibió 141 muestras, 11 más en relación a 2020, cuando recibieron 130.

"Como profesionales debemos valorar los diferentes procesos y darles la puntuación correcta, para presentárselos al mundo para que vea que El Salvador, aparte de estar allá arriba con lo de moda, lo hacen de una manera muy profesional y siempre logran resaltar las variedades sin quitarle las características", manifestó el juez líder, Erwin Mierisch, en la etapa de preselección ejecutada del 3 al 7 de mayo.

La puntuación es una forma de medir la calidad del café y se encuentra después de una rigurosa evaluación de catadores. Los especialistas destacaron los procesos y la participación de otras variedades, como kenya, geisha y pacas, en el certamen 2021.

"Definitivamente estoy muy impresionado con la calidad de los procesos que hemos visto hasta el momento, son unos procesos muy bien hechos que permiten ver la calidad del café. En realidad no es tanto cuantos cafés pasan a la subasta internacional sino que los que si pasen sean representativos del país", expuso.

Aumento. Este 2021, el CSC recibió 11 muestras de café adicionales, en relación al certamen de 2020. Además, ha pre seleccionado 25 muestras más, por su puntaje.

Los especialistas califican los cafés por su sabor, acidez, aroma y balance. Según el CSC el jurado nacional calificará los mejores 40 cafés con puntajes mayores a 86 puntos, las cuales serán enviadas a los Centros de Catación Internacional para que sean seleccionados los 30 mejores, con puntajes arriba de 87 puntos y sean subastados a precios por arriba de los cotizados en bolsa.

"Por primera vez, de las ocasiones en las que he participado en selecciones acá en El Salvador, he visto que hay de los cuatro procesos (lavados, "honey", naturales y anaeróbicos) y un significativo aumento en la participación de muestras de esos procesos", agregó Mierisch, delegado de Taza de Excelencia.

Son 72 muestras de café las que han preclasificado para la Taza de Excelencia 2021, ejecutado por la ACE desde 1999, y del que El Salvador forma parte desde 2006, tras firmarse un acuerdo con el Consejo Salvadoreño. El año pasado solo fueron preseleccionadas 47.

En 2020 un café Pacamara, procesado bajo el método natural anaeróbico, obtuvo un puntaje de 90.31 en la etapa de jurado internacional y fue vendida a $80.10 la libra.

"Siento que no son tantos los productores que pueden llegar a esta etapa. He quedado impresionada con la calidad que ha estado saliendo, es mi primer año y me emociona probar tanto café bueno y ojalá logremos que sobresalgan y a la hora de la subasta los productores tengan un buen precio", manifestó Karla Boza, productora de café y una de las tres catadora que este año, trabajan en seleccionar los mejores cafés del país.

Subasta. Los mejores cafés del mundo serán subasta el 10 de agosto de 2021. En 2020, El Salvador obtuvo el segundo mejor precio por libra, en América, con un pacamara.

Participantes

El programa está abierto para todos los caficultores nacionales, siempre y cuando tengan actualizados los datos en el registro de productores de café ante el CSC.

De acuerdo con la catadora Gabriela Flores, este año se han recibido cafés de todas las cordilleras productoras de El Salvador, tanto de pequeños, medianos como grandes productores, además de todo tipo de variedades desde las más tradicionales como pacamara hasta las nuevas variedades como el geisha.

"Los perfiles de los cafés son bien variados y eso es lo bonito de El Salvador, como a pesar de ser tan pequeño, de zona a zona puede variar mucho el perfil del sabor del café y calidades. Han salido muchos cafés que están en 90 puntos para arriba", dijo.

El jurado nacional evaluará las muestras del 24 al 28 de mayo, y en junio, el jurado internacional. Los mejores cafés serán subastados a nivel internacional el 10 de agosto de 2021.

En 2020, en América, el café de Guatemala obtuvo el precio más alto pagado por libra con $180.2, seguido de El Salvador con $80.10, en tercer lugar quedó Costa Rica con $70.1.