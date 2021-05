Cátedra de historia en línea desde DC

Desde enero pasado todos los días 21 el portal de Facebook de la Casa de la Cultura El Salvador en Washington, se convierte en un escaparate para conocer lo que sucedió estos últimos 200 años en el país.

Para conmemorar el bicentenario de independencia desde enero el historiador Héctor Lindo-Fuentes brinda charlas sobre los hechos que han marcado el país, mostrando las fuentes primarias de esa información.

"No solamente hablar sobre lo que ocurrió hace 200 años sino además establecer conexiones con el presente y mostrar la importancia de la reflexión histórica. Me parece que los salvadoreños no hacemos el suficiente esfuerzo para aprender de las lecciones del pasado y utilizar la experiencia histórica para informar las decisiones sobre el futuro", dice el historiador.

Para el profesor emérito de la universidad de Fordham, una de sus grandes preocupaciones es la proliferación de teorías conspirativas que dificultan, para algunos, "separar los argumentos fundamentados en investigaciones serias de las especulaciones que son producto ya sea de la imaginación o de la mala fe de sus autores".

La casa de la Cultura El Salvador es una iniciativa voluntaria de un grupo de salvadoreños residentes en EUAque viven en la zona metropolitana de Washington DC, explica Lindo. Este proyecto es liderado por Jeannette Noltenius.

Si usted quiere conocer más de esta iniciativa, ingrese el próximo 21 de mayo a https://www.facebook.com/casadelaculturaelsalvador