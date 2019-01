Centro ¡Supérate! Hilasal gradúa promoción 2018

Un grupo de 43 estudiantes conforma la decimosegunda promoción del Centro ¡Supérate! Hilasal que ayer celebró su graduación, tras culminar tres años de estudios complementarios en las materias de inglés, informática y valores en dicho centro.

La ceremonia de graduación fue presidida por Ricardo Sagrera, presidente y fundador del Programa ¡Supérate!; Arturo Sagrera, director general del Programa ¡Supérate!, y Gracia Rossi, gerente general de Microsoft El Salvador.

Los graduados completaron con éxito certificaciones internacionales en inglés (TOEIC) e informática (Microsoft Office Specialist Word y Excel). Según la organización, estas les ayudarán a destacar en las instituciones de educación superior y en el ámbito laboral.

Los jóvenes graduados fueron seleccionados para el programa gracias a su alto rendimiento académico y a su potencial de superación. Ellos proceden de los centros escolares públicos ubicados en Colón, Lourdes, San Juan Opico, Ciudad Arce y El Congo.

Con la decimosegunda graduación, el Centro ¡Supérate! Hilasal suma un total de 440 graduados desde su primera promoción en el año 2007.

"Jóvenes graduados, no se olviden nunca de los tres ejes de la cultura ¡Supérate!: ‘raise the bar’, ‘walk the extra mile’ y ‘give back’", les dijo Ricardo Sagrera, presidente y fundador de ¡Supérate!, durante la graduación.

Alis Vianney Orellana Orellana, una de las graduadas de la promoción 2018 del Centro ¡Supérate! Hilasal, afirmó en nombre de sus compañeros que "estoy sumamente feliz, no solamente por mí, sino por toda la promoción, ya que estamos culminando tres años de éxito y aprendizaje. Estoy segura de que los graduados ¡Supérate! hacemos la diferencia e impactamos positivamente en el país, en nuestras familias y en nuestro entorno, mejorando así nuestra calidad de vida".