Centro ¡Supérate! Merlet gradúa a 32 de sus becarios

El Centro ¡Supérate! Merlet gradúo ayer a 32 jóvenes que conforman la octava promoción de la entidad. Los estudiantes residen en los municipios de San Salvador, Soyapango, Comasagua, Mejicanos, Antiguo Cuscatlán, Ilopango y San Marcos.

Esta ha sido la primera en recibir, además de su certificación internacional en el dominio del idioma inglés (TOEIC) y Microsoft Office Specialist EXCEL, certificaciones en lenguajes de programación de Microsoft Technology Associate (MTA): HTML5, JavaScript y Python.

Esta certificación es el resultado de las innovaciones realizadas al programa de Informática en 2019 con el objetivo de brindar a los jóvenes una ventaja competitiva más para insertarse al mundo laboral empresarial o continuar con su educación superior.

Parte importante del programa, auspiciado por la Fundación Frech, es la formación en valores que los jóvenes reciben y que les permitirá impactar de forma positiva sus comunidades a través de la práctica del liderazgo, la excelencia, solidaridad, superación e integridad.

Mary Frech Schaeuffler, vicepresidenta de la Fundación Frech, dijo que "para nosotros como Fundación Frech, la graduación de esta promoción representa el triunfo colectivo sobre la adversidad, los obstáculos y los problemas. Es una señal de cómo el trabajo en equipo, la dedicación y el deseo de superación son nuestras mejores herramientas para cambiar la realidad".

Para Fernanda Camila Vásquez, graduada de la promoción 2020, "el programa ¡Supérate! ha cambiado completamente mi vida. Durante estos tres años no solo me han enseñado inglés e informática, sino también me han formado en valores. He tenido experiencias y oportunidades que me han ayudado a crecer, he encontrado amistades duraderas y significativas".

Estos 32 graduados forman parte de los 402 graduados 2020 de los 10 centros que hay, seis en El Salvador y cuatro en Panamá. Para 2021, ¡Supérate! graduará más de 400 jóvenes en Centroamérica, dijeron.

Este programa fue creado en El Salvador por la Fundación Sagrera Palomo e Hilasal como una iniciativa de inversión social en 2004 y cuenta con el apoyo de Microsoft a través de la donación de licencias de Microsoft Office.