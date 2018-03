Cesan a empleados del archivo de CEPA

Lee también

Cuatro trabajadores que se desempeñaban como archivistas de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) fueron despedidos esta semana, según informó el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Aeroportuaria de El Salvador Similares y Conexos (SITIAPES) en su página de Facebook.Los trabajadores participaron junto a otro grupo de sindicalistas en una protesta en noviembre pasado, en donde se pidió la renuncia de los administradores de CEPA: Nelson Vanegas, presidente, y Emérito Velásquez, gerente general. El sindicato responsabilizó de los despidos a ambos funcionarios.Luego de la protesta, el presidente de CEPA declaró a medios que las puertas de la institución estaban abiertas al diálogo con los sindicatos y que no habría despidos. Los trabajadores laboraban desde hace cinco años en la institución bajo la modalidad de “outsourcing”, es decir, que eran contratados por otra empresa para prestar sus servicios a la institución.El último proceso que promovió la CEPA para que se le brindará el servicio de administración del recurso humano data de 2015. El contrato adjudicado asciende a $2.5 millones, según la CEPA, este se encarga de seleccionar al personal.Hay otro grupo de siete trabajadores contratado para servicios de jardinería, carpintería y limpieza al que se le pidió entregar sus carnés el pasado lunes, pero aún no les han explicado su situación. LA PRENSA GRÁFICA intentó obtener una reacción de la institución, pero no hubo respuesta a las llamadas telefónicas a la unidad de comunicaciones.El archivo general de CEPA está ubicado en las instalaciones de FENADESAL.