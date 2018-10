China niega una intención militar en golfo de Fonseca

Rosa María Pastrán

Enviada especial

CHINA

Liu Yuqin, embajadora representante del Gobierno chino para asuntos de América Latina y el Caribe, declaró que es probable que empresas de su país tuvieran interés en el puerto de La Unión, pero afirmó que como Gobierno no están al tanto de dichas iniciativas.

Asimismo, rechazó que China tenga planes para establecer una base militar en El Salvador, como mencionó hace unas semanas la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes.

"Específicamente, no conozco del puerto La Unión. Después de ataques y críticas de Estados Unidos y de algunas informaciones de su país, entonces estuvimos al tanto de este nombre, el puerto La Unión, antes no conocíamos", comentó la diplomática a medios salvadoreños al ser entrevistada en la ciudad de Shanghái el pasado sábado.

"Probablemente habría algunos empresarios chinos que tienen interés, pero no sabemos, no estamos al tanto de la información, seguramente es el interés muy particular de la empresa, no tiene nada que ver con el Gobierno, porque no sabemos todavía", aseveró.

La terminal de contenedores de La Unión no ha podido ser concesionada a una empresa privada para ser operada, y genera pérdidas millonarias a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).

La empresa estatal impulsa actualmente un proceso de licitación del puerto.

Según ha declarado en medios televisivos el secretario de Comunicaciones, Roberto Lorenzana, empresas chinas así como de otros países han recibido información sobre el concurso internacional.

Proceso exprés

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) ha señalado en sus informes que el proceso de licitación del puerto de La Unión ha sido "exprés" y poco transparente, porque no se han conocido mayores detalles.

Asimismo, la empresa Asia Pacific Xuanhao Project Investment (APX), con sede en China, ha solicitado a la CEPA le arriende casi un centenar de manzanas de terrenos en los alrededores del puerto de La Unión para instalar varias plantas industriales.

Además, el empresario de origen chino Bo Yang es el intermediario de la compra de una parte de la isla Perico.

Respecto a los señalamientos de Estados Unidos sobre supuestos planes militares en el golfo de Fonseca, la funcionaria lanzó las siguientes interrogantes: "¿Cómo ven ustedes la posición geográfica de El Salvador? ¿Tiene algún significado estratégico o militar?" Luego agregó que China no tiene esta idea, que "probablemente otro país quiera hacerlo, pero que China no".

"Porque nunca exportamos soldados. Sí tenemos soldados que participan en el mantenimiento de la paz como los Cascos Azules de Naciones Unidas", manifestó Liu.