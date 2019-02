China pretende absorber exportaciones de productores que mantenían acuerdo comercial con Taiwán

El canciller de la República, Carlos Castaneda, aseguró este jueves que, en conjunto con la República Popular de China, han acordado instalar una mesa tripartita con cada sector productivo que mantenía relaciones comerciales con Taiwán.

Castaneda explicó que la iniciativa busca que los productores afectados por la cancelación del TLC con Taiwán reorienten sus exportaciones a China, siempre con precios favorables, para que este año mantengan sus proyecciones de exportaciones sin mayores contratiempos.

El canciller hizo el anuncio este jueves luego de llegar a la Asamblea Legislativa para explicar a la comisión de relaciones la exteriores el proceso que el Gobierno siguió para denunciar el acuerdo comercial con Taiwán, tras establecer relaciones diplomáticas con China.

"Hemos acordado establecer una mesa tripartita entre el gobierno de El Salvador, el gobierno de la República Popular de China, en su embajada, y con cada sector, y no solamente con el azucarero para establecer las condiciones y alternativas conjuntas para que la República Popular de China adquiera esos productos en condiciones favorables y que fortalezcan las relaciones comerciales entre ambos países", detalló Castaneda.

Concluye reunión de la #CRREEAL Canciller afirmó a los diputados que hay un compromiso de China Popular de absorver las exportaciones de productores salvadoreños que resulten afectados por el rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán. pic.twitter.com/2uezQsuOX1 — Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) 21 de febrero de 2019

El canciller salvadoreño sostuvo que, desde ya, el Gobierno salvadoreño se encuentra abierto para entablar la mesa de diálogo que permita reorientar la exportaciones de productos, incluyendo el azúcar, hacia China.

"Los estimados amigos y amigas azucareros no perderán el azúcar, no perderán el buen precio, no perderán las exportaciones. Sean 57,000 (libras de azúcar) que están listas o más. Yo lo que quiero reiterar es que estamos abiertos desde este momento y no solo con los amigos del gremio", recalcó Castaneda.

Los diputados de la comisión de relaciones exteriores llamaron a Castaneda luego de que la cancelación del acuerdo comercial, según el sector azucarero, se produjo de manera irregular, sin consultar a sectores involucrados este convenio.

Este gremio denunció que la ruptura del acuerdo, que entra en vigor el próximo 15 de marzo, impedirá este 2019 exportar a Taiwán 80,000 toneladas de azúcar con cero aranceles (impuestos a la importación).