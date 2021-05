China se defiende de críticas: Cooperación a El Salvador “no tienen ninguna consideración geopolítica”

“Los proyectos de asistencia no reembolsable de China a El Salvador no tienen ninguna consideración geopolítica”, aseguró la embajada de China en El Salvador en un comunicado de prensa emitido este jueves. Lo anterior es en respuesta a las críticas recibidas por el, recientemente ratificado, Convenio Marco de Cooperación entre China y El Salvador.

En el comunicado, China dijo que "nunca" han utilizado la asistencia exterior para interferir en los asuntos internos de otros países o para "sacar beneficios propios".

Aclaran que todos los acuerdos de asistencia no reembolsable se rigen en el respeto a "la soberanía y la integridad territorial, la no invasión mutua, la no injerencia en asuntos internos, la igualdad y el beneficio compartido y la convivencia pacífica".

"Siempre se mantiene comunicación y coordinación con el Gobierno del país receptor, cumpliendo estrictamente todas las leyes y regulaciones de ambos países, sin riesgo de corrupción”, explicó la embajada china.

Además, el comunicado señala que fue el Gobierno de El Salvador el que, con base a las necesidades de los salvadoreños, escogió los proyectos en los que China apoyará al país y que no fue una decisión unilateral del gobierno chino o una imposición del mismo.

Reiteraron que dentro de los proyectos está: la Biblioteca Nacional, el Estadio Nacional, la planta potabilizadora en Ilopango y el Muelle de La Libertad.

COMUNICADO DE PRENSA sobre la Cooperación de Asistencia no Reembolsable de China a El Salvador pic.twitter.com/69Oh1EgMY0 — Embajada de la República Popular China en SV (@EmbajadaChinaSV) May 20, 2021

El martes pasado, con 66 votos de los 84 diputados, de amplía mayoría oficialista, la Asamblea ratificó un acuerdo de cooperación para la construcción y donación de obras de infraestructura al país centroamericano.

Sin embargo, el convenio, firmado por los Gobiernos de El Salvador y China en septiembre de 2019, no tuvo mayor discusión y no fue leído en la comisión encargada ni en el pleno.

Organizaciones y gremiales han criticado que el acuerdo está sujeto a condiciones muy favorables a China, dado que le otorga amplias facultades de contratación, importación de materiales, diseño de la obra, entre otros.

Esta ratificación se da en momentos en que las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos experimentan tensiones.

En abril pasado, el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Brendan O'Brien, advirtió al Gobierno salvadoreño que debe ser "cuidadoso" en sus relaciones comerciales con la República Popular de China, sobre todo en lo que respecta a préstamos y proyectos de infraestructura debido a sus "prácticas sin transparencia".