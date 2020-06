Cierre de la economía golpea a empresas

Más de 500 empresas, de 1,024 que participaron en la última encuesta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), tuvieron que cerrar o no están operando pasados más de 80 días del cierre de la economía salvadoreña por la covid-19.

Un 17 % de las empresas que participó en el sondeo indicó que tuvo que cerrar y un 36 % dijo que no está operando. "Esto nos muestra un dato muy alarmante, ya que un 53 % de las empresas están prácticamente cerrada, lo cual es coincidente con la encuesta anterior en donde un 49 % de las empresas no operaba. Como Cámara de Comercio no hemos descansado en asegurar que en el cierre de empresas es algo progresivo desde el inicio de las medidas", destacó Federico Hernández, director ejecutivo de la gremial.

Jorge Hasbún, presidente de la CAMARASAL, dijo que el cierre del 17 % de las empresas es definitivo. "Hablamos de que estas prácticamente ya claudicaron", apuntó.

De las empresas encuestadas, hay 480 que están parcialmente abiertas; de estas, 360 lo hacen con menos del 60 % de su capacidad normal. Solo el 6 % opera normalmente o con disminuciones mínimas

"Esto refleja que la productividad de país se encuentra en niveles prácticamente de subsistencia", señaló Hernández. Por otra parte, el 87 % de las empresas que continúan operando han visto caer por ingresos por ventas. Según Hernández, en dos meses son más las empresas que reportan una disminución en sus ingresos.

A las empresas que han continuado operando también les ha afectado la falta de liquidez (efectivo), problemas para transportar mercancías, aumento de costos y problemas para conseguir insumos.

Al preguntar a las empresas qué medidas tomarían si el cierre se extendía a junio, el 30 % de los encuestados optó por reducir personal, mientras que el 28 % se decantó por tomar medidas relacionadas con la reducción y suspensión de operaciones, hasta el cierre total de los negocios.

"El alto en la actividad productiva iba a tener un impacto grave en el empleo. Una vez más lo decimos, estamos hablando de más de 300 mil familias que dependen de un empleo formal las que estarían en riesgo, y esto es sumamente grave en la economía salvadoreña", subrayó Hernández.

No obstante esta situación, la encuesta reveló que el 99 % de los empresarios mantienen la esperanza de recuperarse una vez el reinicio de las actividades económicas se haya autorizado.

La encuesta se realizó entre el 5 y 18 de mayo por parte de la firma Digital Insight. Las empresas participantes se ubican en sectores como los servicios, comercio e industria, distribuidas en todo el país. El 85 % forma parte de la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme).