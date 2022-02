Cinco claves para el adelanto de saldo de pensiones

Desde el 2017 los salvadoreños que cotizan en el Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) tienen el beneficio de pedir hasta un máximo del 25 % del saldo de su propia cuenta de ahorro en su Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) y utilizarlo para cubrir cualquier necesidad personal.

El anticipo de saldo proviene de la cuenta individual de ahorro para pensiones, esto es como hacer un retiro de una parte del dinero que se está ahorrando exclusivamente para financiar la pensión. Por tanto, el anticipo no es un préstamo que otorga la AFP, y tampoco es que cobran intereses o comisiones por el trámite, sino que está utilizando parte de los ahorros especiales para pensión, para suplir una necesidad ajena a este fin.

A continuación te presentamos algunos elementos a tomar en cuenta sobre este proceso.

¿Qué requisitos hay para solicitar un anticipo de saldo?

Registrar al menos 10 años de cotizaciones de forma continua o discontinua, tener 41 años en adelante en el caso de mujeres y 46 años en el caso de hombres, no estar pensionado y completar la solicitud de anticipo de saldo.

¿Se pagan de comisiones o cargos por este anticipo?

El dinero prestado siempre será suyo y, al devolverlo, será acreditado a su misma cuenta de ahorro individual de donde salió. El anticipo no está sujeto a ningún pago de comisión o cualquier otro cargo. El 100% del dinero que se reintegra se deposita en la misma cuenta de ahorro del afiliado que tomó el anticipo.

¿Hay alguna condición para no tener que devolver el dinero anticipado?

En 2020 se aprobaron dos decretos que determinan si un afiliado debe reintegrar el dinero que anticipó o no, dependiendo del beneficio que le corresponda recibir cuando alcance la edad de retiro.

Según el Decreto Legislativo 692, si al llegar a la edad de jubilación, el afiliado no cumple con los requisitos para recibir pensión por vejez (es decir, no tiene los 25 años de cotizaciones), tendrá derecho a una devolución de saldo y no será necesario que reintegre el anticipo para tramitar la devolución del remanente de su saldo.

Si el afiliado llega a la edad de jubilación y le corresponde una pensión por vejez (porque tiene 25 años de cotizaciones o más) y comprueba una condición que le imposibilite reintegrar el anticipo (desempleo, incapacidad o enfermedad según lo define la ley), no es necesario que devuelva el dinero para tramitar su pensión; y su beneficio será calculado según lo que tenga en la cuenta, de acuerdo con el Decreto Legislativo 766.

¿Cómo se paga el anticipo de saldo de ahorro para pensiones?

Reintegrando la cantidad anticipada más la rentabilidad que hubiera ganado el ahorro si no lo hubiera sacado de la cuenta. Al reintegrar con dinero, tiene libertad de elegir cómo lo paga, es decir, si desea hacer pagos mensuales o en otra periodicidad.

También está la opción de rabajar más años o posponiendo recibir la pensión por vejez hasta un máximo de cinco años después de cumplir la edad legal para el retiro. Queda a su elección cómo reintegrarlo o incluso puede decidir no devolverlo, optando por retrasar el goce de la pensión hasta por 5 años.

¿Hay que pagar más dinero de lo que se anticipa?

Cuando solicita un anticipo, recibe parte del saldo que tiene en su cuenta de ahorro para pensiones. La parte de su ahorro que sigue en la cuenta continúa ganando intereses hasta que decida jubilarse y cumpla los requisitos para recibir el beneficio. Cuando reintegre el anticipo, tiene que devolver la cantidad anticipada más la rentabilidad (los beneficios o las ganancias) que su ahorro hubiera generado si no lo hubieras sacado de la cuenta.