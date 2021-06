Cobro de seguros se disparó en El Salvador

El Salvador fue el país que pagó más seguros por decesos atribuidos a efectos del covid-19, según informa el Instituto de Formación Integral en Seguros (IFIS) en un análisis realizado sobre el impacto de la pandemia en el mercado de seguros de Centroamérica durante el último año.

Específicamente, en El Salvador fueron desembolsados $75 millones, seguido de cerca por Panamá con $60 millones. Mucho más bajos fueron los desembolsos de Guatemala ($21 millones) y Honduras ($18 millones), no hay datos para Costa Rica y Nicaragua.

IFIS analiza que esos $500 millones por siniestralidades son "aproximados" porque contemplan atención y fallecimiento por complicaciones derivadas del virus, sin contar otros efectos colaterales. Además, Raquel Rodríguez del IFIS habla de un subregistro, es decir, "personas que fallecieron por la pandemia pero fueron clasificados como decesos por cardiopatías y complicaciones respiratorias". Pone como ejemplo Nicaragua, donde se estima que solo uno de cada 25 fallecidos ha sido registrado como fallecimiento a consecuencia de la enfermedad.

Según Rodríguez, aunque las enfermedades cardiovasculares y el cáncer siguen siendo las primeras causas de muerte en la región, el aumento de decesos por estas es exponencial. "En Centroamérica no todos los casos de coronavirus han sido diagnosticados. Hay pacientes que fueron hospitalizados, pero antes de fallecer no se les practicó una prueba por la enfermedad por lo tanto esas muertes no están contando como un impacto de la enfermedad".

IFIS informa que hay países que reportan hasta el 300 % de aumento de fallecimientos por neumonía en determinados meses y no fueron clasificados como consecuencia de la pandemia. Añade que los decesos totales registrados por las aseguradoras podrían haber aumentado más de un 40 % en la región y esa tendencia de incremento con respecto a un periodo prepandemia se mantendrá por lo menos hasta el cierre de 2021.

Todo esto acarrea serias consecuencias para las empresas aseguradoras. "Hemos tenido un alza considerable en nuestra siniestralidad. Las aseguradoras levantamos las exclusiones por pandemia sin pensar en un impacto como el que estamos percibiendo, la realidad ha sido distinta a la esperada, algunos índices de compañías pequeñas se verán afectados, las reservas y la solidez del sector se vuelve relevante", dijo Rodríguez.

Diversas compañías están tomando cartas en el asunto y están modificando su forma de evaluar a posibles nuevos clientes: "Son más cautelosas en la selección del riesgo. No es que no queramos asegurar, sino que nos tomamos el tiempo para analizar el riesgo de una forma integral uno a uno", explicó Rodríguez y añadió que otras aseguradoras incluso han decidido colocar limitaciones o periodos de espera para covid-19 como una forma de mitigar el riesgo.