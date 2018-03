Coca-Cola continuará con ILC

Lee también

La empresa salvadoreña Industrias La Constancia (ILC) confirmó que mantendrá entre su oferta de productos a Coca-Cola y sus marcas relacionadas, mientras el fabricante original reorganiza su modelo de negocios.Los voceros de ILC confirmaron a LA PRENSA GRÁFICA que el acuerdo global sobre estas bebidas no está detallado y podría tomar el resto del año. “Mientras tanto, Industrias La Constancia seguirá embotellando y distribuyendo los productos de la familia Coca-Cola”, indicaron desde la empresa ubicada en San Salvador.La compañía británico-sudafricana SABMiller anunció una fusión con la empresa belga AB InBev (ABI), y como consecuencia, todos los distribuidores locales de bebidas alrededor del mundo tendrán que hacer cambios en su administración y en sus marcas. Eso fue lo que sucedió en ILC.Por ahora, con el mercado específico de cervezas ya pasaron por la evaluación de las autoridades supervisoras en el país. Ahora es el turno de otros productos que también tienen un peso importante en sus operaciones: Coca-Cola y las sus marcas relacionadas.El cambio viene desde la administración central: The Coca-Cola Company (TCCC). AB InBev y TCCC anunciaron el 21 de diciembre pasado que habían llegado a un acuerdo sobre el proceso para adquirir la participación del 54.5 % de AB InBev en Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) por $3.15 mil millones. Esa es la primera parte.La segunda parte es que las compañías también comenzaron a trabajar en un acuerdo para que TCCC adquiera el interés de ABI en las operaciones de embotellado en Zambia, Zimbabue, Botsuana, Suazilandia, Lesoto, El Salvador y Honduras por un monto no revelado. Aquí es donde ILC está directamente involucrada.“Las transacciones están sujetas a las aprobaciones regulatorias y minoritarias pertinentes y se espera que cierren para finales de 2017. Coca-Cola Company planea conservar todos estos territorios temporalmente hasta que puedan ser refranquiciados a otros socios”, agregó ILC.Las exigencias de los supervisores para aprobar la fusión de las dos compañías son las que han llevado en El Salvador a buscar un comprador para las marcas Suprema y Regia Extra. La Superintendencia de Competencia (SC) consideró que, con este movimiento, podría estar más competido el mercado cervecero en el país. Las otras dos cervezas, Pilsener y Golden Light, quedan en la empresa local.La compañía belga aceptó los términos o condiciones que había puesto la superintendencia.Hay suficiente tiempo para que ABI, que es la casa matriz de La Constancia, decida cómo cambiará el destino de las dos marcas de cerveza, de manera que todavía no hay una decisión que hayan comunicado a las operaciones establecidas en El Salvador.Son 180 días para encontrar un comprador, que se pueden extender con un previo aval de la SC. Después son tres años para que ILC pueda proveer servicios de embotellado (o “maquilar”) al comprador de estos dos populares marcas de cerveza.Hay un tercer actor involucrado en el juego y que también deberá efectuar cambios. El distribuidor de las cervezas propiedad de ABI, antes de la fusión, está en camino a decidir cómo queda la distribución de las bebidas. Los productos que son por completo salvadoreños, como el Agua Cristal, no sufrirán ningún cambio, indicó ILC.ILC es una de las empresas de mayor antigüedad en San Salvador. En 2003, La Constancia pasó al control de la multinacional SABMiller, nacida de la fusión de South African Breweries (SAB) que desde 2001 tenía acciones de La Constancia adquiridas en 2002 a Miller Brewing.Este grupo es el que fue adquirido por AB InBev y formó Newco.