Combustibles se medirán en litros a partir de junio de 2021 en El Salvador ¿Por qué?

Desde junio del próximo año, los consumidores salvadoreños percibirán un cambio al momento de llenar con combustible los tanques de sus vehículos, pues a partir de esa fecha deberán calcular su compra ya no en galones sino en litros. El Ministerio de Economía (MINEC) anunció ayer el cambio a través de un comunicado.

Según dijo la institución, el cambio obedece a la implementación en el país del Sistema Internacional de Unidades (SI). Esta transición se impulsó a partir de la aprobación de la Ley de Creación del Sistema Salvadoreño para la Calidad vigente desde 2011 y su reglamento, los cuales establecen la obligación de implementar este sistema.

La entidad indicó que el equivalente de un galón americano son 3.785412 litros. El cambio también incluye el gas propano, el cual se mide en el país con base a litros. El cilindro más consumido en el país es el 25 libras. Una libra equivale a 2.20462 kilogramos, indicó el MINEC.

El MINEC asegura que esta modificación "facilitará las transacciones comerciales internacionales y garantizará que los consumidores compren la cantidad exacta a precios justos".

“El cambio de medidas no trae ningún impacto en el cambio de precios, ya estamos trabajando de la mano con la Defensoría del Consumidor para evitar toda clase de abuso. Aclaramos que no hay impuestos escondidos en este proceso de cambio de unidades de medida y que nuestra prioridad es cuidar la economía familiar de los salvadoreños, la cual no se verá afectada”, afirmó la ministra de Economía, María Luisa Hayem.