Comerciantes siguen siendo golpeados por la delincuencia del país

La delincuencia es de los principales problemas de los empresarios, y sobre todo de los micro, pequeños y medianos, ya sean del sector formal o informal. Con esa afirmación, el pequeño comerciante Gonzalo describe la situación que viven los empresarios salvadoreños. Y sí, en esta nota será nombrado como Gonzalo para resguardar su seguridad.

Este hombre sostiene que las pandillas obligaron a su esposa a cederles sus pequeños negocios. "Mi esposa tenía tres negocios informales de productos electrónicos en el centro de San Salvador y se los quitaron. Le dijeron ‘entregalos y te vas de aquí’. Los que mandan allí (pandilleros) decidieron que les gustaba el negocio que tenía mi esposa y se los quitaron. Estos negocios siguen funcionando pero en manos de ellos. Ahora los mareros (sic) también son empresarios", detalla Gonzalo.

El pequeño comerciante dice que en la actualidad los empresarios ya no pueden trabajar a gusto porque les están pidiendo dinero constantemente.

"La situación se ha vuelto terrible. Hay casos de emprendedores que quieren iniciar su labor y no pueden porque con cualquier negocio que pongan los van a llegar a fregar (sic). Esas son pérdidas que nadie sabe medir: la del emprendimiento cesante. Hay mucha gente sin trabajo formal que quisiera poner una tienda, pero no pueden por la delincuencia", agrega Gonzalo.

Otro caso es el de José Reyes, empresario mediano del rubro de servicios y consultoría, quien cuenta que la semana pasada terminó de desmontar su oficina que había tenido durante 32 años. "La delincuencia está siendo una presión acelerada sobre todos los micro y pequeños empresarios (mypes). Esto está obligando a varios a cerrar. En las últimas semanas yo me he topado con la sorpresa de saber que varios amigos se han visto obligados a cerrar sus empresas", expresa.

José Reyes explica que la delincuencia genera un efecto dominó, porque si cierra una empresa, se reduce el mercado, y por consiguiente aumenta el desempleo. Además opina que esto está obligando a que la gente opte por desarrollarse en el mercado informal. "No porque la gente le guste; están recurriendo a eso por sobrevivencia".

"Siempre un empresario que cierra es cliente de otro que da servicio. Por ejemplo, mi rubro es el de la publicidad, pero he sido impactado tremendamente porque la gente ya no tiene para invertir en publicidad, e incluso esto se vuelve un riesgo por la delincuencia", añade Reyes.

El empresario de servicios opina que el "fenómeno" de la delincuencia hay que verlo de manera más amplia. "No es solo que me van a poner una pistola o que me pongan ‘renta’ (extorsión), sino también el miedo continuo que evita que la gente quiera tener un negocio", comenta.

Sondeo de la Cámara de Comercio

La semana pasada, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) presentó los resultados de un sondeo que realizó con sus empresarios agremiados. Y este informe arrojó que el principal problema que tiene el empresariado nacional es la delincuencia. Asimismo, los encuestados también dieron sus opiniones sobre cuáles deberían de ser las prioridades del candidato a la presidencia que resulte ganador en las próximas elecciones que se celebrarán en febrero de 2019.

"El sondeo revela que para resolver el problema de la inseguridad, los empresarios agremiados a la CAMARASAL consideran que la primera medida que el nuevo Gobierno debe implementar es retomar el control de los territorios dominados por las maras. Le siguen, en orden de prioridad, endurecer las medidas de control en las cárceles, aumentar el presupuesto de seguridad y mejorar los programas de rehabilitación", se lee en el estudio realizado del 22 de agosto al 4 de septiembre.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Javier Steiner, considera que la situación de inseguridad que viven los empresarios tiene que ver principalmente con el problema de las extorsiones.

"Esto se ha vuelto un riesgo que deben vivir las personas cada vez que salen a trabajar. Es un problema que recae en la falta de control que tiene la policía en los territorios porque ahora están en manos de las pandillas. Insistimos que una solución a la inseguridad es retomar el control de muchas zonas que están en control de las maras, para que los salvadoreños puedan vivir en paz y desarrollar la economía de este país", expresó Steiner.

En esa línea, el líder de dicha gremial sostiene que las extorsiones son una cifra "negra" de las cuales no tienen mucha información porque son hechos ya no se denuncia por la falta de confianza que existe en las autoridades.

"Es un problema muy grande del cual todas las empresas se quejan, pero que ha sido difícil de cuantificar. Pero hay un dato que sacó el BCR (Banco Central de Reserva), hace un par de años, en él dice que a El Salvador le cuesta más de $4,000 millones el problema de seguridad", complementó Javier Steiner.

Además del tema de seguridad, el sondeo de la CAMARASAL también indica que los empresarios piden que se solucionen las dificultades que tiene debido a situaciones relacionadas con la corrupción, la burocracia de las instituciones públicas, la ineficiencia de los servicios públicos, los altos costos de algunos servicios como el de energía, y el poco apoyo a las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) de parte del Gobierno de El Salvador.

"Para reducir la tramitología que afecta la competitividad de las empresas, los empresarios consideran como primera prioridad consolidar los trámites electrónicos, y como segunda medida prioritaria eliminar el poder, a veces abusivo, de los funcionarios a cargo de aprobar algunos trámites. Para resolver el problema de las finanzas públicas, los socios de la CAMARASAL consideran, como primera urgencia, realizar una auditoría laboral en el sector público y adoptar planes de austeridad reduciendo el número de plazas", añade el estudio.

Steiner dijo que van a tener algunos conversatorios con los asociados de la CAMARASAL, para saber qué propuestas les pueden compartir a los candidatos presidenciales en una serie de foros que organizarán y anunciarán en los próximos días. Aseguró que esa es una de las maneras para llegar a las propuestas concretas que darán a conocer luego.