Comerciantes sobre el bitcóin: “han venido a comprarnos con los $30”

Luego de la cadena nacional del presidente Nayib Bukele sobre el uso del bitcóin la semana pasada, cuya ley que lo resplada entrará en vigencia el próximo 7 de septiembre, vendedores de distintos productos en el mercado central de San Salvador afirmaron que este sistema es desconocido, inseguro, ocasiona problemas e incluso, en algunos casos, se negarán a utilizar la moneda virtual.

La Prensa Gráfica realizó un recorrido por varios negocios como barberías, comedores, venta de celulares, entre otros, para conocer la opinión de los distintos comerciantes. En todos los comercios consultados se percibe una opinión de zozobra y escepticismo en cuanto a la información del proceso que utilizará el Gobierno para fomentar el uso del bitcóin.

“Yo no estoy de acuerdo. El presidente no consultó con el pueblo salvadoreño, sino que vino y puso la ley. Nosotros dimos el voto por él, para que voy a decir que no. Pero realmente ellos aprueban la ley que quieren, aunque el pueblo no quiera. Como vio que a la mayoría no le ha parecido, ha venido a comprarnos con los $30. Ni modo, tiene los tres poderes ahorita, nadie le puede contradecir a él”, afirmó Denis Aguilar, un comerciante de la zona.

Además, la inseguridad por la implementación del sistema es significativa en este sector de la capital, debido a la cantidad de transacciones y flujo monetario diario. “Por poner un ejemplo, yo aquí acepto bitcóin. No puedo ir todos los días a remesar, imagínate que baje el precio. El siguiente día cuánto voy a perder. Una fuerte cantidad de dinero en una empresa más grande puede llegar a perder más, incluso se puede ir abajo la economía del país”, agregó Aguilar.

Implementación

En cuanto al tema de la implementación en los negocios o comercios de la capital, el sistema aún no está definido por el Gobierno. Por ende, los comerciantes de la zona expresaron que existe mucha duda y desconocimiento sobre este tema. “No sé mucho, solo he escuchado que es una nueva moneda que va a ingresar al país. Aquí la jefa ha dicho que no lo va a aceptar, dice que no le parece necesario, es suficiente con lo que tenemos y hasta con eso nos complicamos. Siento que no serviría de nada, más que nos va a venir a complicar. Yo no usaré la aplicación”, expresa Christian Bernal, encargado de otro de los comercios consultados.

Uno de los principales inconvenientes de esta nueva ley es la omisión de la brecha digital y generacional existente en El Salvador. “Con el tiempo voy a ver cómo hago, porque no sé usar los teléfonos. Esto se va a conocer después, porque ahorita no se puede decir nada. Conforme vayamos usando el dinero, se va a ver el resultado. Yo no he escuchado nada sobre la aplicación”, comentó Fabián González, dueño de una barbería por más de 37 años.

En el caso de El Salvador, para este 2021, un 68.4% de las personas que trabajan pertenecen al sector informal, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este sector tampoco fue consultado para la estructuración del proyecto de Ley del bitcóin. “En mi criterio, no lo usaría en mi negocio. Yo sé que eso a mí no me convendría, a los que tenemos negocios pequeños no nos convendría. Si un cliente me llega con bitcóin, le diría que no y que busque otra tienda que lo atienda porque yo no lo ocupo”, declaró Erika Pleitez, comerciante de San Salvador.

“Yo no lo aceptaría. No sé si es obligación. Realmente para comenzar es algo bien complicado, por ejemplo este señor de aquí (cliente) no sabe ni usar un teléfono y es mentira que va a aceptar un pago así. Cualquiera les puede dominar la mente fácil (…). En esta zona, un 90% de aquí no está de acuerdo, por fuerza vamos a tener que aprender”, añadió Aguilar.