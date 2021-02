Comerciantes temen pérdidas por aumento en el precio del gas

Propietarios de comedores, pupuserías y tortillerías lamentaron el aumento en los precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP) vigentes desde ayer. Estas alzas, de hasta más de $2, podrían agudizar las pérdidas que están teniendo por la pandemia, afirmaron.

En lo que va de 2021, el precio del tambo de 25 libras, que es el más utilizado en el país, ha subido $2.13. El viernes pasado, el Ministerio de Economía (MINEC) informó que para febrero el precio de esta cilindro será de $12.39 para personas que no cuentan con el subsidio, es decir $1.47 más que los $10.92 que costó en enero pasado.

En tanto, los hogares y pequeños negocios que cuentan con subsidio pagarán $4.35. El sábado anterior, el Gobierno anunció que aumentaría el monto que entrega a cada beneficiario por esta subvención: de $5 a $8.04, según un comunicado del MINEC.

Edelmira Castaneda, es propietaria de la tortillería Delmy en el mercadito de Merliot y asegura consumir 14 cilindros de gas a la semana. La comerciante afirmó que no posee subsidio por lo que el aumento afecta su bolsillo, que ya está resintiendo las bajas ventas. "Estamos luchando por salir adelante y nos salen con esto. Yo me quedé hasta con la boca abierta cuando anunciaron el aumento en las noticias. Esto nos viene a afectar. Sube la gasolina, sube el gas y estamos en pandemia todavía. Nos están socando el pescuezo, es demasiado", manifestó la propietaria del negocio.

La negociante emplea a cinco personas e indicó que no puede tomar medidas al respecto porque perdería clientes. "Si le aumentamos el precio a la tortilla no vendemos", expuso Castaneda, quien denunció que no existe regulación para los distribuidores de gas. "Algunos lo dan más caro y no sé porqué, tendrían que regularlo", dijo.

La cartera económica comunicó que los precios fueron influenciados por el aumento en los costos de los derivados del petróleo, incluyendo los principales componentes de la mezcla del GLP, el propano y butano. "Este comportamiento obedece principalmente a las bajas temperaturas en buena parte de Norteamérica, lo cual ha incrementado la demanda para el uso de calefacciones. Se pronostica que la demanda mundial de gas seguirá creciendo", detalló.

Producto. El Gas Licuado de Petróleo ha incrementado su costo este año en El Salvador. Este mes se anunció alzas. Durante el confinamiento su precio disminuyó.

Otro de los negocios que indicó que se verá afectado es la pupuseria Johana, siempre en el mercadito de Merliot. Según su administrador, Rafael Ángel, consumen 9 cilindros de gas, semanales, y no les queda más que "conformarse aunque los precios suban o bajen".

"Como comerciantes nos afecta porque aparte que no tenemos el subsidio, el aumento ha sido grande y más porque las ventas no están como deberían de estar. No se puede hacer nada, solo comprarlo y mantener los precios porque solo porque el gas subió no le voy a cobrar más al cliente, no lo pagan", dijo. "Yo creería que este tipo de negocios, sin subsidio, va llegar un momento en que van a subir el precio en los platos de comida o tortillas y la gente buscaría otros negocios donde les vendan más barato. O también pueden decidir absorber este costo por un tiempo. Falta ver si en el verano los costos del gas bajan", manifestó el economista Mario Magaña.

De acuerdo con el Acuerdo 197 en el ramo de Economía, del 11 de diciembre de 2019, el subsidio incluye a negocios de subsistencia dedicados a la elaboración de pupusas, tortillas o pan francés que lo soliciten en cualquiera de los Centros de Atención por Demanda (CENADE), siempre que el negocio esté ubicado en el lugar de residencia y que el ingreso neto mensual del negocio sea igual o inferior a $485.06.

En el primer trimestre de 2020, el precio del cilindro de GLP de 25 libras, con subsidio, rondó los $4.90, $4.28 y $4.24. Entre abril y mayo del año pasado, esta presentación tuvo sus precios más bajos, al alcanzar los $3.73 y $3.76. Sin embargo, en junio, comenzó nuevamente con una tendencia a la alza y pasó a $4.37 ($0.64 más que en abril), hasta los $5.26 en diciembre.

Para la exministra de Economía, Merlin Barrera, el anuncio del aumento al subsidio al gas propano por parte del Gobierno no es más que "populismo y demagogía", debido a que el Órgano Ejecutivo no tiene un crédito presupuestario para consumar el incremento. "No puede hacer uso de dinero a menos que haya una reforma presupuestaria que tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Es insostenible", argumentó la economista.

Según estimó, incrementar el subsidio implica una erogación de más de $3 millones al mes, y advirtió que en el MINEC no cuenta con "economías" para hacer este ajuste, ya que su prespuesto es muy rígido. "No se puede sostenener financieramente esto", insistió. Barrera apuntó que los el subsidio cubre a unas 10,000 pupuserías y tortillerías y 8,000 panaderías. Este periódico consultó al MINEC sobre cómo se financiaría el aumento del subsidio, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.