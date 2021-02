Comercio con bitcóin conquista playa El Zonte

Casi al filo del mediodía, un grupo de jóvenes toman un descanso de los trabajos de construcción que realizan en una nueva casa de playa y aprovechan para refrescarse con una bebida gaseosa y boquitas que compraron en la pequeña tienda que está enfrente. Esta escena parecería normal en la costa salvadoreña sino fuera por un detalle: tanto las bebidas, golosinas e incluso los salarios de los trabajadores fueron pagados con bitcóin y ellos lo recibieron en sus teléfonos celulares.

En playa El Zonte, en La Libertad, desde hace un año y medio se ha creado una dinámica economía alternativa llamada Bitcóin Beach, basada en el uso de criptomonedas. Pequeñas tiendas, pupuserías, vendedoras de panes y tortillas, minuteros y algunos hoteles aceptan como medio de pago el bitcóin.

Plataforma. Los impulsores de la iniciativa capacitan a los nuevos usuarios sobre las ventajas y riesgos latentes para su buen uso.

Todo empezó a implementarse por iniciativa del estadounidense Michael Peterson, quien había visitado la zona y compartido con la comunidad. Poco a poco la plataforma fue creciendo y hoy en día unas 3,000 personas y 30 negocios en playa El Zonte y otras zonas aledañas utilizan esta plataforma de pagos.

Es así que cuando estas personas desean cambiar su saldo de bitcóin por dólares en efectivo, o viceversa, disponen ahí del único cajero electrónico de este tipo en El Salvador. Para utilizarlo deben registrarse con DUI, NIT, correo electrónico y tiene un límite de transacción de $800 por día. Se espera que en el transcurso e este año se instalen nuevos cajeros de este tipo en el país.

Ventajas. Los usuarios de la criptomoneda destacan que así tienen una fuente de ahorro, dado el incremento de valor que ha experimentado este año.

Jorge Valenzuela, impulsor de la plataforma Bitcóin Beach, explica que las personas tienen en sus celulares una billetera electrónica que utiliza la plataforma, donde se hacen transacciones, sin cobro por comisiones de intermediarios, por envío de una cantidad de dinero a un usuario único. En caso de no saber el nombre del usuario, la plataforma dispone de un mapa con los establecimientos que aceptan pago con la moneda.

Valenzuela destaca que, usando la tecnología de "block chain", varios jóvenes de El Zonte tienen carteras electrónicas que ahora les permite ahorrar dinero. Además, con las ganancias de esta moneda han invertido en pagar la educación de niños, salario de obreros de construcción, guardavidas, clases de inglés, guías turísticos e instructores de surf.

Crecimiento

"Bitcóin es algo que está cambiando vidas. La interacción de personas que se suman a utilizar la plataforma es de unas 75 por semana", asegura Valenzuela.

Una de las primeras en unirse a esta plataforma fue Reina Aguilar, propietaria de una tienda. Ella comenta que, al principio le costó aprender su utilización, pero con guía fue descubriendo su uso y beneficios y considera que " ha sido buena la experiencia".

Negocios. En pupuserías, mini tiendas, salones de belleza, restaurantes y hoteles de la zona pueden hacerse los pagos con bitcóin.

En un día normal, Aguilar atiende entre 10 a 15 personas en su negocio. "Ha sido un gran beneficio porque permite tener un ahorro y hemos ido comprando cositas por el buen rendimiento", expresa.

Por su parte, Rosalina Franco afirma que tiene un año de estar recibiendo pagos con la criptomoneda en su pupusería y ahora la mayoría de sus clientes compran con esta modalidad.

"Siempre he tenido a alguien que cobre con esta moneda porque yo no puedo leer, pero ahora que lo hacen por usuario es mejor. Ellos cancelan y me cae directamente al teléfono y no tengo que estarlo 'trasteando'", dice Franco.

Jorge Cruz, inversionista de criptodivisas, señala que desde 2016 este tipo de proyectos tienen buena aceptación entre turistas internacionales que ya conocen el sistema y trae beneficios, principalmente, para negocios informales puesto que la falta de legislación en el país limita su implementación en los formales.

Cajero. En playa El Zonte se ubica el único cajero del país donde pueden canjearse bitcóin por dólares o viceversa, pero pronto habrán más.

Misterioso origen

Bitcóin es un protocolo y red que se utiliza como criptomoneda o dinero electrónico. Fue concebida como un sistema de pago alternativo luego de la crisis financiera internacional de 2008 por una entidad conocida como Satoshi Nakamoto. No existe una autoridad o control legal sobre esta o las otras criptomoneda que hay como Ethereum, Dogecóin, Litecóin y Ripple.