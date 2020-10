¿Cómo espera el gobierno salvadoreño cubrir los $7,453.5 millones del presupuesto?

El Ministerio de Hacienda presentó el pasado 30 de septiembre ante la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley de Presupuesto 2021 con un monto de $7,453.5 millones, cifra que supera en $1,027.4 millones al del año en curso, a pesar del mal momento que vive la economía y que el año entrante será de recuperación de lo perdido.

El Ministerio de Hacienda estima que el Producto Interno Bruto (PIB) del año 2021 será de $26,467.7, cifra que será superior a la de 2020, pero no a la de 2019. El PIB del año entrante estará a penas un poco arriba del de 2018, cuando fue de $26,117.4 millones.

Financiar un presupuesto como este será complicado en momentos en los que el desempeño económico es pobre. Aun así, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ha sido enfático en que no habrá nuevos impuestos en 2021. No solo eso, el gobierno no ha pedido la prórroga de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana (CESC), la cual fue aprobada en 2015 con vigencia de cinco años. El gobierno espera dejar de percibir $183.8 millones con la desaparición de esta contribución.

El gobierno tampoco espera que mejoren los ingresos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto sobre Transferencia Bienes Raíces ni de otra serie de impuestos menores. Entre la ausencia del CESC y el menor rendimiento de algunos impuestos, el gobierno dejaría de recolectar $214.3 millones.

La gran apuesta es que mejore, y mucho, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El gobierno espera recaudar $2,643.4 millones de IVA, cifra que supera en 14.1% a la esperada para 2020. ¿Se puede recaudar eso con un PIB menor al del año pasado? El ministro de Hacienda dice que sí, ya que está implementando un plan para combatir la evasión fiscal.

La recaudación del IVA, si el plan del gobierno es correcto, mejorará en $327.5, pero recordemos que se espera una pérdida de $214.3 millones por otros impuestos y contribuciones, lo cual deja las arcas del estado con solo $113.2 millones extra.

El resto del dinero provendrá, entonces, de la colocación de más deuda. El gobierno requiere para 2021 un financiamiento de $1,575.4, el cual espera obtener por dos vías. Un total de $233.2 millones provendrán de préstamos ya aprobados, mientras que $1,342.2 millones provendrán de la colocación de títulos valores. Esta cantidad en títulos es más del doble de lo requerido para el presupuesto ordinario del año en curso, y requiere del aval de al menos 56 diputados.