¿Cómo funciona Strike, la aplicación con la que se pretende impulsar el bitcóin en El Salvador?

Román Centeno y Renato Salazar, representantes de Strike El Salvador, hablaron este viernes en la entrevista Frente a Frente sobre la plataforma “Strike” que convierte dólares en Bitcoins, luego que El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en autorizar oficialmente el bitcoin como moneda de curso legal.

El portal iProup.com indica que: “Strike simplifica muchos de los procesos de intercambio para hacer la experiencia similar a otras aplicaciones fintech, solo que con un mecanismo más directo y tomando como referencia a las remesas, rubro poco abarcado en el mundo de las plataformas de billeteras virtuales”.

En enero de este año se anunció el lanzamiento de Strike Global, una app de pagos y remesas que usa la tecnología de red secundaria de bitcoin.

La nueva ley, aprobada por la Asamblea oficialista, ordena que todas las empresas deben aceptar bitcoin como moneda de pago para bienes o servicios, a menos que no cuenten con la tecnología necesaria para realizar la transacción.

El presidente de la república, Nayib Bukele, ha dicho en reiteradas ocasiones que la aprobación de la criptomoneda facilitaría a los salvadoreños que viven en el exterior enviar remesas a sus familiares.

Por su parte, Salazar explicó esta mañana que la aplicación fue creada en Estados Unidos por Jack Mallers. Agregó que la “ventaja” de esta plataforma es que no hay pago de comisión para realizar una transacción de dinero.

“El promedio de remesas es de $300, viene una tía y manda a su sobrina $300 mensuales. La tía tiene que pagar una comisión adicional por esos $300, con Strike no, con Strike la persona que coloca el dinero en Estados Unidos no paga comisión y la persona que lo recibe acá no paga comisión tampoco”, explicó Salazar.

Sin embargo, Salazar explicó que para que la transferencia de dinero en dólares no tenga ningun costo, ambos usuarios deben utilizar la aplicación “Strike”. Pero dicho dinero podrá ser retirado solo en puntos de cambios (oficinas) y no en un cajero, ya que estos últimos sirven para realizar el intercambio de dólares a bitcoins y viceversa. Realizar un cambio de moneda si conlleva una comisión, pero el representante se limitó a decir que "no es muy alta".

Actualmente hay tres puntos de cambio en el país: uno en la playa El Tunco, en playa El zonte y en el puerto de La Libertad. El representante adelantó que están por abrir más oficinas en el país.

“La persona puede recibir $0.25, mire tengo $0.25, aquí están sus $0.25; tengo $10,000, aquí están sus $10,000...Sin ningún costo”, dijo.

El Bitcoin es una moneda virtual que surgió en 2008, justo en medio de la crisis financiera que comenzó en Estados Unidos tras explotar una burbuja inmobiliaria y que luego afectó a la economía global. Una de las principales características de esta moneda es que no está regulada por ninguna institución. Su precio es tan volátil que en abril pasado se cotizaba en más de $60,000 y el pasado 9 de junio rondaba los $37,000.

Al consultarle a Salazar sobre los señalamientos sobre como esta facilitaría el lavado de dinero por la falta de control del origen y destino de las transacciones que se realicen respondió:

"El tema del uso y malversación de fondos, siempre va a existir. En el tema de lavado de dinero no tenemos una opinión, no nos competen temas legales", dijo.

En enero, Mallers mencionó que Strike "está disponible para descargar en iOS, Android y Chrome. Strike permite a cualquier persona en el mundo interactuar con los protocolos de bitcoin y Lightning Network utilizando solo una cuenta bancaria y/o tarjeta de débito. No necesita una billetera, un nodo, una semilla, canales, liquidez, swaps sofisticados, documentos técnicos, etc. para interactuar con esta nueva economía digital global”.

BITCÓIN BEACH

Román Centeno, uno de los impulsores de la iniciativa, explicó que los proyectos deportivos, de educación y bonos por realizar las tareas de los jóvenes de la playa El Zonte llegaron antes del Bitcóin Beach.

Además, indicó que la criptomoneda llegó mediante un donante anónimo, quien supo de los proyectos sociales y se convirtió en su principal patrocinador con "el único requisito, con el único requerimiento de desarrollar una economía basada en bitcóin".

Aseguró que pequeñas tiendas, comedores, bares, hoteles y salas de belleza se han sumado a la microeconomía de la más popular de las criptomonedas y ya suman unos 40. "En El Zonte puedes comprar con bitcóin desde una pupusa hasta pagar un hotel", agregó.